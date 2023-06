Zapatillas Preciosas: Le eleganti scarpe che Skechers ha scelto di venderti per i tuoi outfit più raffinati

Le sneakers sono calzature ideali quando cerchi un look casual e informale e, senza dubbio, possono essere utilizzate per molto più che per fare sport, molto comode per molte delle tue routine quotidiane, come andare in ufficio, all’università, fare shopping o fare una passeggiata, tra le altre. Oggi ti mostriamo delle sneakers Skechers che sono ideali per i tuoi look più eleganti, bellissime dall’inizio alla fine e con un’estetica che ti darà un tocco di stile spettacolare… stanno spopolando in vendita!

Skechers è uno di quei marchi che lasciano il segno nel pubblico, che tutti conoscono, in questo caso grazie ai suoi inconfondibili design di sneakers con suole illuminate ad ogni passo, che hanno successo soprattutto tra i più piccoli ma anche tra gli adulti. L’azienda americana ha molto successo anche grazie alla comodità delle sue sneakers, davvero tra le più confortevoli che puoi trovare sul mercato e con un fantastico rapporto qualità-prezzo.

Le sneakers Skechers Arch Fit Infinity che ti daranno uno stile fantastico

Si tratta delle Arch Fit Infinity, delle sneakers che hanno successo di vendita nel negozio ufficiale di Skechers grazie a un bellissimo design che colpisce a prima vista e che ti starà benissimo con i jeans, tra molti altri capi d’abbigliamento, regalandoti uno stile ideale per molteplici situazioni. Attualmente hanno un prezzo di 100 euro nel negozio ufficiale di Skechers, sia online che nei negozi fisici.

Queste fantastiche sneakers Skechers Arch Fit Infinity sono disponibili nelle taglie dalla 36 alla 40, in due combinazioni di colori (naturale/nero, nero/rosa), una calzatura che offre le ultime tecnologie di ammortizzazione nella suola intermedia, per offrire il meglio sul mercato. È una scarpa vegana che si distingue per avere altre caratteristiche molto interessanti, tra cui le seguenti:

Maglia knit tecnica con lacci fissi nella parte anteriore.

con lacci fissi nella parte anteriore. Suola intermedia con ammortizzazione in schiuma ultraleggera e soffice.

Soletta estraibile con supporto per l’arco plantare , certificata da podologi.

, certificata da podologi. Forma progettata da podologi e sviluppata con 20 anni di dati e 120.000 esami su diversi piedi.

Soletta che si adatta completamente al piede per ridurre l’impatto e aumentare la distribuzione del peso per un uso più comodo ed efficace.

Design con lacci elastici nella parte anteriore , molto comodo, come indossare calzini.

, molto comodo, come indossare calzini. Realizzata con materiali al 100% vegani.

Suola flessibile con trazione.

Altezza del tacco di 5 cm.

