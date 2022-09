Xiaomi presenta tre modelli di aspirapolvere intelligenti

L’azienda Xiaomi ha annunciato che la nuova gamma di aspirapolvere, che comprende Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è già nei negozi. Si tratta di prodotti per elettrodomestici intelligenti che confermano l’impegno di questo marchio nei confronti dei prodotti per la casa.

Il modello Robot aspirapolvere-mocio 2S Dispone di 4 modalità di aspirazione studiate per pulire diversi tipi di sporco, dalla polvere e capelli alle briciole. Dotato di 3 impostazioni del livello dell’acqua, l’aspirapolvere eroga l’acqua secondo necessità , mantenendo il panno adeguatamente umido. Fornisce una notevole capacità di assorbimento dell’acqua e, grazie alle sue grandi dimensioni, il tampone in microfibra del mocio può coprire più superficie per migliorare la funzione di lavaggio.

È disponibile al prezzo di 199,99 €.

Il Il mio Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Dispone di una stazione di autosvuotamento automatico con una capacità di 4L di polvere e residuo, la misura pari a 10 pulizie. La stazione ha doppia ventilazione e condotti e una potenza di aspirazione fino a 16.500 Pa. Integra la navigazione laser LDS che consente al dispositivo di rilevare e mappare la disposizione di qualsiasi stanza. Questo nuovo prodotto può pulire fino a 240 m² con una singola carica, grazie alla sua batteria da 5.200 mAh. Fornisce un’aspirazione fino a 4.000 Pa e tre livelli d’acqua ed è efficiente nella pulizia delle macchie più difficili.

Il suo prezzo è di € 549,99.

Il Il mio robot aspirapolvere-mocio 2 Pro È configurato come un aspirapolvere e una scopa combinati 2-in-1 che fornisce un’aspirazione fino a 3.000 Pa e 10.000 vibrazioni sonore ad alta frequenza al minuto. La navigazione LDS SLAM consente una mappatura rapida e precisa dell’ambiente durante il processo di pulizia, anche quando il dispositivo funziona in condizioni di scarsa illuminazione e buio. È in grado di eseguire percorsi di pulizia programmati e personalizzati, facilmente controllabili tramite l’app Xiaomi Home. La batteria da 5.200 mAh dura fino a 170 minuti*.

Il prezzo di 449,99 €.