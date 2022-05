Xavi Angulo, la prova che HAE è battibile

Lo so, lo so, avranno una sorpresa, ma presto tutto si risolverà. Inoltre, potrei parlarvene Xavi Anguloun meccanico straordinario, 36 anni, uomo fidato della campione Albert Arenas e anche, ovviamente, Ramon Leonartciclista appassionato, guerriero della strada, estimatore dei grandi Tadej Pogacarche cerca di imitare segnando alcuni percorsi con colleghi e amici.

Ho due grandi storie sportive dalle mani di Xavi e Ramón, ma mi permetteranno, nel Questo lunedì si celebra la Giornata mondiale dell’angioedema ereditario (di seguito HAE), racconta loro una storia che potrebbe interessare non solo tutti voi, ma anche la famiglia, gli amici, i vicini e i colleghi. Xavi ha sofferto di HAE da quando è nato. Un’altra cosa è che hanno impiegato del tempo per rilevarlo, questo è il problema di questa malattia, che è incurabile, ma da cui muoiono pochissime persone. E Ramón, diciamolo subito, è uno dei migliori allergologi della Catalogna, legato al Dipartimento di Allergologia dell’Hospital Universitari de Bellvitge. E sì, ci spiegheranno che HAE non dovrebbe impedire a nessuno (e il grande Xavi è la prova migliore) di vivere e godersi una vita piena.

Cos’è l’HAE?

L’HAE è una rara malattia genetica ereditaria.Quando ne soffri e hai un figlio, hai il 50% di possibilità di trasmettere loro questa malattia, che, insisto, è molto sopportabile (ora, ovviamente, quando laboratori come lo hanno studiato il tedesco CSL Behering e il giapponese Takeda) e che spesso si manifesta con sintomi come gonfiore agli arti e al viso, quindi può essere confuso con un processo allergico o un’intossicazione alimentare. Può anche comparire nei tessuti mucosi come la gola, la lingua o la glottide, causando difficoltà di respirazione e deglutizione.

Le infiammazioni possono comparire anche nella pancia, nell’intestino, provocando un dolore (quasi) insopportabile, che spesso viene scambiato per attacchi di appendicite. Inoltre, molti pazienti con HAE sono stati operati per appendicite inutilmente, poiché non era quella la causa del dolore, ma piuttosto soffrivano di HAE, che è causato da un difetto genetico sul cromosoma 11, che causa una carenza o un malfunzionamento di una proteina chiamata C1 inibitore.

È così che è iniziato tutto

“Quando avevo 7 anni”, spiega Xavi Angulo dopo aver testato l’accelerazione dell’Arenas Moto2 Kalex, “ho iniziato a notare qualcosa di strano, scomodo e sconcertante. Di tanto in tanto raccontavo a mia madre che avevo dolore allo stomaco, allo stomaco, all’intestino, ma senza associarlo a nulla in particolare. Già in adolescenza, Xavi inizia a soffrire di dolori allo stomaco, già molto più scomodi. “E, dall’età di 17 anni, iniziano a comparire focolai periferici alle mani, ai piedi, al viso e con gonfiori vistosi, edemi, che già causano un allarme. I più dolorosi sono stati quelli intestinali, che mi hanno persino fatto svenire”.

Quegli anni sono stati certamente sconcertanti per Xavi, un sintomo che hanno sempre i pazienti con HAE non diagnosticati. Ed è qui che interviene il dottor Lleonart: “Il problema più grande dell’HAE è diagnosticarlo, cioè sapere che potrebbe essere quella malattia e non un’altra, e non l’appendicite, e non un qualsiasi tipo di allergia, a volte anche inventata”. “Quindi, nel mio caso”, dice Xavi, “ho avuto la fortuna che, all’età di 20 anni e prima di cadere nelle mani del ‘mago’ Lleonart’, un medico di Bellvitge ha fatto un lavoro molto, molto, esauriente e ha scoperto il carenza di questa proteina chiamata C1 inibitore”.

Verso la normalità

E non scriveremo, perché non siamo così sciocchi o audaci, che, da quel momento in poi, tutto fu cucito e cantato. Non c’è modo. Ma sì, da quella diagnosi, Xavi e qualsiasi paziente con HAE hanno formule efficaci non solo per sopportare la malattia, ma anche per sconfiggerla, addestrarla, domarla, controllarla. Tanto che nemmeno tutti i membri del team Moto2 di Jorge Martínez ‘Aspar’ nel Campionato del Mondo sanno che Xavi soffre di HAE. Tanto che Xavi conduce una vita meravigliosa e si diverte con passione a stare in compagnia della maestra Marta, la sua compagna, e dei loro due figli, Laia, 4 anni, risultati negativi all’HAE, e Abel, un anno e mezzo, che è risultato positivo all’HAE, ma che non sarà curato, almeno, fino all’età di 10 anni.

“Per me, 15 anni fa, poiché non esistevano farmaci specifici contro l’HAE, iniziarono con la somministrazione di androgeni, un ormone maschile, penso si chiami Stanozolol, che serve a ingannare il corpo e accelerare il metabolismo. Si tratta di far credere al tuo corpo di avere tanti, tanti di quei valori che, appunto, ti mancano”, ricorda Xavi a proposito dei suoi inizi come paziente di HAE.

La bella vita

Dopo quei primi anni di diagnosi e trattamenti rari, speciali e non specifici, i laboratori hanno scoperto alcuni iniettabili per via endovenosa che hanno sostituito, sì, la mancanza dell’inibitore C1. È lì che Xavi, che è un tuttofare in tutto (non è facile mettere a punto una moto da corsa), riceve dal medico e dal suo infermiere preferito, Carlos González, un corso accelerato per perforarsi una vena, cosa non facile affatto, due volte a settimana. “E questo mi ha dato una libertà brutale, perché mi sono iniettato ciò di cui avevo bisogno e sono andato ovunque con il mio frigorifero senza problemi”.

E, dopo qualche anno, all’improvviso, compare un farmaco, sperimentale, come tutti, ma creato appositamente per incatenare l’HAE. E ci provano con Xavi. “Si tratta della lettera ai Re Magi, qualcosa di quasi magico per me e per tutti i pazienti affetti da HAE: passo da una o due iniezioni endovenose alla settimana a una o due iniezioni sottocutanee al mese, nella pancia. La mia vita non ha più nulla a che fare con quei dolori di 15 anni fa.