Wolves vs. Southampton: come guardare la Premier League online, il canale TV, le informazioni sul live streaming, il tempo di gioco

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Southampton @ Wolverhampton

Record attuali: Southampton 5-6-9; Wolverhampton 8-7-4

Cosa sapere

Il Wolverhampton si è occupato degli affari contro il Southampton in trasferta nel precedente incontro delle squadre lo scorso settembre e cercherà di fare la stessa cosa al Molineux Stadium. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET. Il Wolverhampton ha una difesa che consente solo 0,74 gol a partita, quindi l’attacco del Southampton avrà il loro lavoro da fare.

La scorsa settimana era tutto legato a nulla a nulla a metà per Wolves e Manchester United, ma il Wolverhampton si è fatto avanti nel secondo tempo per una vittoria per 1-0.

Nel frattempo, il Southampton non ha avuto troppi problemi con il Brentford in casa martedì, vincendo 4-1.

Il Wolverhampton ha vinto con un gol, superando il Southampton 1-0. Il Wolverhampton ripeterà il suo successo o il Southampton ha un piano di gioco migliore questa volta? Lo scopriremo abbastanza presto.

Come guardare

Chi: Wolverhampton contro Southampton

Wolverhampton contro Southampton Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio Molineux

Stadio Molineux Trasmissione in diretta: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Wolverhampton +128; Disegna +205; Southampton +255

Storia della serie

Il Wolverhampton ha vinto quattro delle ultime sette partite contro il Southampton.