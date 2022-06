Winona Ryder posa di nuovo per Marc Jacobs

Winona Ryder, icona degli anni ’90, protagonisti della nuova campagna glam-grunge di Marc Jacobs, dopo aver posato anni fa per il couturier di New York.

L’attrice 50enne di ‘Stranger Things’, che è stata fotografata da Harley Weir ed Emma Wyman, appare nelle immagini con la nuova borsa a tracolla J Marc, oltre a diversi abiti come un abito sottoveste con dettagli in pizzo, una gonna in tulle nero e diversi look ispirati agli anni ’90.

In un video e nelle varie foto, la star di ‘Reality Bites’ indossa un taglio caschetto e un trucco goth style: occhi fumosi, una generosa quantità di fard e unghie nere lucide, che danno un tocco grunge.

Il rapporto tra l’attrice e lo stilista è molto curioso. Nel 2001, Ryder è stato arrestato per aver rubato più di $ 3.000 di abiti firmati da un negozio Saks Fifth Avenue, incluso un maglione di cashmere.

Settimane dopo, l’interprete ha indossato un abito dello stilista per partecipare al processo e, con un’abile mossa di marketing, Jacobs ha scelto Ryder per la sua campagna.

Winona è stata condannata per taccheggio e condannata a tre anni di libertà vigilata, ma poi l’attrice e il creatore hanno stretto una stretta amicizia.

Infatti, due anni dopo, nella primavera del 2003, Jacobs ha lanciato una campagna con protagonista Winona: “Le ho chiesto di fare questa campagna perché pensavo che fosse bellissima in tutte quelle foto che abbiamo visto di lei di recente, indipendentemente dal fatto che fossero al processo”, spiegò poi.

Nel 2015 Winona torna ad essere il volto della nuova linea Marc Jacobs Beauty. E ora lo stilista l’ha ingaggiata di nuovo per essere protagonista della campagna della sua ultima borsa: J Marc Shoulder Bag.