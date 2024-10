Con l’introduzione di Windows 11, il sistema operativo ha subito molti cambiamenti notevoli. Uno dei più evidenti è la posizione della barra delle applicazioni e del menu Start, che sono ora al centro dello schermo. Tuttavia, per chi è abituato a un layout diverso o preferisce semplicemente avere la barra delle applicazioni e il menu Start in alto, queste modifiche possono essere scomode. In questa guida esploreremo come personalizzare Windows 11 per adattarlo alle tue esigenze.

Capisce la nuova barra delle applicazioni di Windows 11

Cosa c’è di nuovo ?

Windows 11 ha introdotto cambiamenti significativi nella barra delle applicazioni, centrando la stessa e il menu Start sullo schermo. Questa nuova disposizione si allontana dai tradizionali layout a sinistra utilizzati nelle versioni precedenti di Windows.

L’aggiornamento di Windows 11

Per fornire un contesto temporale, una maggior aggiornamento di Windows 11 è stato rilasciato l’5 ottobre scorso. Da allora, gli utenti hanno avuto la possibilità di sperimentare le nuove configurazioni offerte da questo sistema operativo.

Il nostro prossimo argomento sarà come spostare la barra delle applicazioni.

Spostare la barra delle applicazioni: passo dopo passo

Non ci sono opzioni native

Purtroppo, microsoft non offre al momento un’opzione nativa per spostare la barra delle applicazioni in cima allo schermo in Windows 11. Tuttavia, esistono alcuni metodi che ci permettono di aggirare questa limitazione.

Modificando il registro di Windows

Uno di questi metodi richiede la modifica del registro di Windows 11. Questa operazione è delicata e richiede particolare attenzione.

Dopo aver discusso come modificare l’ubicazione della barra delle applicazioni, vedremo come utilizzare l’Editor del Registro.

Utilizzare l’Editor del Registro per spostare la barra delle applicazioni

Come aprire l’Editor del Registro

Per aprire l’Editor del Registro, scrivere “Regedit” nella barra di ricerca.

Spostare la barra delle applicazioni verso l’alto

Seguire le istruzioni passo dopo passo per modificare un valore binario specifico nel registro. Questa modifica farà sì che la barra delle applicazioni venga spostata verso l’alto dello schermo.

Oltre all’utilizzo dell’Editor del Registro, esistono anche altre alternative sicure per personalizzare la tua esperienza con Windows 11.

L’alternativa con Taskbar11: personalizza senza rischi

Cos’è Taskbar11 ?

Taskbar11 è un’applicazione che consente agli utenti di personalizzare facilmente il layout della barra delle applicazioni in Windows 11 senza dover modificare il registro.

Vantaggi di Taskbar11

Con Taskbar11, è possibile apportare varie modifiche alla barra delle applicazioni, come spostarla a sinistra o nasconderla automaticamente.

A volte, tuttavia, potrebbe essere necessario utilizzare strumenti di terze parti per ottenere la personalizzazione desiderata.

Script e applicazioni di terze parti: winaero Tweaker al salvataggio

Cos’è Winaero Tweaker ?

Winaero Tweaker è un’applicazione di terze parti che offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per Windows 11, tra cui la possibilità di spostare la barra delle applicazioni in alto.

Oltre a spostare la barra delle applicazioni, vediamo ora come posizionare nuovamente il menu Start.

Riposiziona il menu Start: ritrova i tuoi punti di riferimento

Preferenze personali

Per molti utenti, avere il menu Start nella sua posizione tradizionale può rendere l’uso del computer più intuitivo e confortevole.

Finora abbiamo discusso su come repositionare la barra delle applicazioni e il menu Start. Ora esploreremo ulteriormente le possibili personalizzazioni dell’ambiente di lavoro con Windows 11.

Personalizza il tuo ambiente di lavoro con Windows 11

Utilizza le funzionalità integrate

Oltre a spostare la barra delle applicazioni, windows 11 offre anche altre opzioni di personalizzazione, come l’aggiunta di applicazioni alla barra delle applicazioni e la modifica dell’ordine delle icone.

Prova le nuove funzionalità

Con il rilascio di Windows 11, ci sono molte nuove funzionalità da scoprire e sperimentare. Non esitare a giocare con queste impostazioni per creare un ambiente di lavoro che si adatta alle tue esigenze.

In conclusione, sebbene Windows 11 abbia introdotto un nuovo layout per la barra delle applicazioni e il menu Start, ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare per personalizzare il nostro sistema operativo in base alle nostre preferenze. Che tu scelga di modificare il registro del tuo sistema o di utilizzare un’applicazione di terze parti come Taskbar11 o Winaero Tweaker, speriamo che questa guida ti sia stata utile nel trovare una soluzione adatta alle tue esigenze.

