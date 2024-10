Windows 11: scopri 10 trucchi nascosti per risparmiare tempo

Questo articolo presenta 10 funzioni nascoste di Windows 11 che potrebbero farvi risparmiare tempo nell’uso quotidiano del vostro PC. Questi trucchi includono scorciatoie da tastiera per chiudere rapidamente le applicazioni, consigli per organizzare efficacemente le vostre finestre e la creazione di una scorciatoia “GodMode” per accedere a tutte le impostazioni di Windows 11 con un singolo clic.

Padroneggia l’Esplora Risorse con questi trucchi essenziali

Navigazione tra schede in Esplora Risorse

In aggiunta recentemente, la navigazione tra schede in Esplora Risorse è una nuova funzionalità che può aiutarvi ad organizzare meglio i vostri file e cartelle. Utilizzando questo strumento, potrete passare facilmente da una scheda all’altra senza dover aprire più finestre.

Creazione della scorciatoia “GodMode”

Un’altra astuzia interessante è la creazione di una scorciatoia “GodMode”. Questo vi darà accesso a tutti i pannelli di controllo del sistema operativo in un’unica finestra. Questa funzione vi permetterà di risparmiare tempo nella ricerca delle varie impostazioni.

In seguito, vedremo come ottimizzare l’uso dei desktop virtuali.

Ottimizza l’utilizzo dei desktop virtuali

Crea più spazi di lavoro

Windows 11 offre la possibilità di creare più desktop virtuali, un modo efficace per organizzare le vostre attività. Potete dedicare ogni desktop a un compito specifico e passare facilmente da uno all’altro.

Organizza le finestre in modo efficace

Con l’aiuto delle nuove opzioni di layout, è possibile organizzare le finestre in modo molto più efficiente. Questo vi consente di avere una panoramica migliore delle vostre attività ed essere più produttivi.

Proseguiamo con la personalizzazione avanzata del menu Start e della barra delle applicazioni.

Personalizzazione avanzata del menu Start e della barra delle applicazioni

Nuovo design del menu Start

Windows 11 introduce un nuovo design coerente che rende l’interfaccia utente più intuitiva. Il menu Start è stato completamente rinnovato, con icone live interattive e una nuova disposizione degli elementi.

Ottimizza la barra delle applicazioni

Anche la barra delle applicazioni può essere personalizzata per soddisfare le vostre esigenze. È possibile aggiungere o rimuovere icone, modificare l’ordine dei pulsanti e molto altro ancora.

Dopo aver visto come poter personalizzare il nostro sistema operativo, vediamo come possiamo accelerare il nostro lavoro grazie alle scorciatoie da tastiera.

Accelera il tuo lavoro grazie alle scorciatoie da tastiera

Risparmia tempo con le scorciatoie da tastiera

Gli utenti esperti di Windows sanno quanto le scorciatoie da tastiera possano essere utili per risparmiare tempo. Chiudere rapidamente le applicazioni, passare da una finestra all’altra o aprire immediatamente una particolare funzione sono solo alcuni degli esempi delle potenzialità di queste scorciatoie.

Le combinazioni di tasti più utili

Ctrl + Shift + Esc : apre il Gestore attività.

apre il Gestore attività. Windows + E : apre l’Esplora Risorse.

Andiamo ora a scoprire gli strumenti nascosti di PowerToys per aumentare la nostra produttività.

Gli strumenti nascosti di PowerToys per un’efficienza maggiore

Potenzia le tue attività con PowerToys

PowerToys è una suite gratuita di strumenti software sviluppata da Microsoft per migliorare l’efficienza sul posto di lavoro. Include numerose funzionalità avanzate come FancyZones, powerRename e Shortcut Guide, tutte progettate per aiutarti a ottimizzare il tuo utilizzo del PC.

Crea layout personalizzati con FancyZones

FancyZones è uno strumento che ti permette di creare layout personalizzati per gestire efficacemente lo spazio sul tuo schermo. Potrai quindi organizzare le tue finestre come preferisci, rendendo più semplice e veloce l’accesso alle informazioni.

Il prossimo argomento riguarda la gestione delle notifiche e il modo in cui possiamo utilizzarle per rimanere produttivi.

Gestione delle notifiche e modalità di concentrazione per rimanere produttivi

Controlla le tue notifiche

Nell’uso quotidiano del PC, le notifiche possono essere sia utili che disturbanti. Con Windows 11, hai un controllo completo su di esse: puoi scegliere quali app possono inviare notifiche e quando.

Usa la modalità Concentrazione

La modalità Concentrazione è una funzione utile quando si ha bisogno di lavorare senza distrazioni. Quando attivata, questa funzione blocca temporaneamente tutte le notifiche, permettendoti di concentrarti sul tuo lavoro.

Esploreremo ora come interagire con il vostro Android direttamente da Windows 11.

Interagisci con il tuo Android direttamente da Windows 11

Sincronizza il tuo Android con Windows 11

L’integrazione tra Windows 11 e Android ti permette di sincronizzare i tuoi dispositivi in modo da poter accedere ai tuoi messaggi, foto e notifiche direttamente dal tuo PC.

Gestisci le tue applicazioni Android

Inoltre, grazie alla nuova applicazione “Il tuo Telefono”, puoi persino installare e gestire le tue applicazioni Android direttamente da Windows 11.

Prima di concludere, vedremo come eseguire la pulizia automatica e la manutenzione del disco rigido.

Pulizia e manutenzione automatica del disco rigido

Liberare spazio con Storage Sense

Storage Sense è un’opzione che permette a Windows 11 di eseguire automaticamente operazioni di pulizia del disco, liberando spazio su disco rimuovendo i file temporanei e svuotando il cestino.

Mantenimento del sistema operativo

Inoltre, windows 11 ha una serie di strumenti per la manutenzione del sistema operativo che possono aiutarti a mantenere il tuo PC efficiente nel lungo periodo.

In questo articolo abbiamo scoperto diverse funzioni nascoste di Windows 11 che possono aiutarci a risparmiare tempo e aumentare la nostra produttività. Abbiamo discusso delle opzioni avanzate dell’Esplora Risorse, dei vantaggi dei desktop virtuali e della personalizzazione del menu Start e della barra delle applicazioni. Abbiamo anche visto come le scorciatoie da tastiera possano accelerare il nostro lavoro, come gli strumenti PowerToys possono migliorare la nostra efficienza e come gestire efficacemente le notifiche. Infine, abbiamo appreso come interagire con un dispositivo Android da Windows 11 e come eseguire la pulizia automatica e la manutenzione del disco rigido.

