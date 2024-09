L’arrivo di Windows 11 ha portato con sé una serie di nuove funzionalità e strutture. Uno degli aspetti che è rimasto, tuttavia, è la necessità di attivare la protezione del sistema per creare dei punti di ripristino facilmente. Questo processo può essere un po’ complicato, ma in questa guida vi mostreremo come farlo passo dopo passo.

Che cos’è la protezione del sistema su Windows 11 ?

Definizione della protezione del sistema

La protezione del sistema è una funzionalità nata con le prime versioni di Windows. Essa consente di creare i cosiddetti ‘punti di ripristino’. Questi punti sono delle immagini dell’intero stato del computer ad un dato momento, utili per tornare allo stato operativo precedente nel caso si verifichino dei problemi.

Perché è importante ?

Avere la protezione del sistema attiva e dei punti di ripristino disponibili è fondamentale per garantire un margine di sicurezza al vostro computer. Ad esempio, nel caso l’installazione di un software causasse malfunzionamenti o se venisse contratto un virus, grazie ai punti di ripristino potrete far tornare il vostro PC allo stato funzionale precedente.

Passiamo ora a spiegare come attivare questa importante funzionalità.

Come attivare la protezione del sistema sul disco C

Procedure di attivazione

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la protezione del sistema non è sempre attiva per impostazione predefinita sui nuovi computer o dopo l’installazione di Windows 11. Ecco i passaggi per attivarla :

Digitate “systempropertiesprotection” nella finestra che apparirà e premete Invio

Nella nuova finestra selezionate il disco C e cliccate su Configura

Selezionate l’opzione “Attiva la protezione del sistema”

Cliccate su OK per confermare le modifiche

A questo punto, avrete attivato la protezione del sistema sul disco C.

Creare un punto di ripristino manualmente: passaggi dettagliati

Istruzioni step-by-step

Per creare un punto di ripristino manualmente su Windows 11, seguite queste istruzioni :

Cercate “Crea un punto di ripristino” nella barra delle applicazioni e apritelo.

Nell’onglet Protezione del Sistema, verificate che il vostro disco principale (di solito C : ) sia protetto.

Cliccate sul pulsante Crea…

Date un nome al vostro punto di ripristino (ad esempio, “Prima dell’installazione di X”) e cliccate su Crea.

Nota bene : i punti di ripristino occupano dello spazio sul disco. Ricordatevi quindi di gestire lo spazio a disposizione in modo sapiente, eliminando eventualmente i punti di ripristino più vecchi.

Dopo avere visto come creare manualmente un punto di ripristino, esploriamo come configurare la creazione automatica dei punti.

Configurare la creazione automatica dei punti di ripristino

Impostazioni per i punti di ripristino automatici

Invece di dover ricordarsi di creare manualmente un punto di ripristino ogni volta che si effettua una modifica importante al sistema, è possibile configurare Windows 11 per farlo automaticamente. Questo processo può essere impostato attraverso le Proprietà del Sistema.

Come fare ?

Passaggi Istruzioni 1. Premere contemporaneamente il tasto Windows + R 2. Digitare “systempropertiesprotection” e premere Invio 3. Sotto “Impostazioni Protezione”, cliccare su Configura… 4. Sotto “Utilizzo Massimo”, indicare quanto spazio si vuole riservare ai punti di ripristino (suggerimento: tra il 5% e il 10% dell’intero spazio disco) 5. Premere OK per salvare le modifiche

Con queste impostazioni, il vostro computer creerà automaticamente punti di ripristino ogni volta che si verificano determinate condizioni, come ad esempio l’installazione di nuovi aggiornamenti o programmi.

La differenza tra il ripristino del sistema e le soluzioni di terze parti

Il ripristino del sistema integrato su Windows 11

Il ripristino del sistema è una funzionalità molto utile che vi permette di tornare indietro nel tempo e recuperare la versione precedente del vostro sistema operativo. Tuttavia, questa funzione ha dei limiti: non può recuperare i file personali andati perduti e non può ripristinare completamente un disco rigido se questo viene formattato accidentalmente o infettato da un virus particolarmente dannoso.

Le soluzioni di terze parti

D’altro canto, esistono delle apposite soluzioni software sviluppate da terze parti, che offrono funzionalità più complete e potenti rispetto al ripristino del sistema integrato in Windows 11. Una di queste è MiniTool ShadowMaker.

Come usare MiniTool ShadowMaker per fare copie di sicurezza e ripristinare Windows 11

Cos’è MiniTool ShadowMaker ?

MiniTool ShadowMaker è un software gratuito che offre una serie di opzioni avanzate per la creazione di copie di sicurezza del sistema, dei dischi e delle partizioni. Questo strumento è molto utile per prevenire la perdita di dati a causa di crash del sistema o attacchi malware.

Come usarlo ?

Ecco una breve guida su come utilizzare MiniTool ShadowMaker :

Scaricate e installate il software

Lanciate l’applicazione e scegliete la modalità ‘Backup’

Selezionate il vostro disco C come disco sorgente e un disco esterno o un altro spazio libero come destinazione

Fate clic su ‘Start’ per iniziare la creazione della copia di sicurezza

Ripristino del sistema: risolvere “Devi attivare la protezione del sistema su questo disco”

Motivi dell’errore

Se nell’atto di ripristinare il vostro sistema vi siete imbattuti nel messaggio d’errore “Devi attivare la protezione del sistema su questo disco”, non temete: il problema è facilmente risolvibile. Questo errore si verifica quando tentate di ripristinare il sistema ma la protezione del sistema non è stata abilitata sul disco che desiderate ripristinare.

Soluzione al problema

Per risolvere tale problema, dovete seguire i passaggi che abbiamo indicato in precedenza per attivare la protezione del sistema sul disco in questione. Una volta fatto ciò, potrete procedere con il ripristino senza problemi.

Consigli e trucchi per gestire efficacemente i vostri punti di ripristino

Infine, eccovi alcuni consigli pratici per utilizzare al meglio la funzione di ripristino del sistema su Windows 11 :

Cercate di creare un punto di ripristino prima di ogni installazione importante o modifica significativa al sistema.

Fate pulizia dei vecchi punti di ripristino regolarmente per risparmiare spazio sul disco.

Considerate l’utilizzo di software terzi come MiniTool ShadowMaker per una protezione più completa e sicura.

Il nostro viaggio attraverso le meraviglie della protezione del sistema è giunto al termine. Ricordatevi: un bel punto di ripristino in tempo, salva il vostro computer nove volte su dieci. Alla prossima !

