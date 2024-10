Nella costante evoluzione del mondo digitale, la personalizzazione è diventata una parola d’ordine. Molti utenti di Windows 10 preferiscono utilizzare Google come motore di ricerca e Chrome come browser, invece dei predefiniti Bing ed Edge. In questo articolo, ti guideremo attraverso alcuni semplici passaggi per fare proprio questo.

Modificare Microsoft Edge: perché Bing non è più imprescindibile

La posizione di Bing nel panorama dei motori di ricerca

Bing, il motore di ricerca sviluppato da Microsoft, era inizialmente l’opzione predefinita nei dispositivi con sistema operativo Windows 10. Pur essendo un servizio efficiente, molti utenti hanno espresso la preferenza per Google, citando una maggiore precisione nei risultati di ricerca e una migliore integrazione con altri servizi.

L’introduzione di Edge e le sue implicazioni

Con l’introduzione del browser Edge, microsoft ha cercato di rafforzare l’utilizzo di Bing incorporandolo come motore di ricerca predefinito. Tuttavia, questa mossa non ha impedito agli utenti di esplorare alternative.

Ora che abbiamo stabilito il perché dell’esigenza di cambiamento, passiamo al ‘come’.

Cambio del motore di ricerca: scegliere Google in Edge

Installazione dell’estensione Chrometana

Un metodo popolare per sostituire Bing con Google come motore di ricerca predefinito era l’installazione dell’estensione Chrometana. Tuttavia, microsoft ha intrapreso misure per bloccare qualsiasi modifica del motore di ricerca tramite la funzione di ricerca Cortana.

Modificare manualmente le impostazioni del motore di ricerca

Nonostante ciò, è ancora possibile cambiare il tuo motore di ricerca predefinito in Edge. Basta accedere alle impostazioni del browser e selezionare Google come opzione predefinita.

Dopo aver risolto la questione del motore di ricerca, passiamo al cambio del browser.

Navigare con Chrome su Windows 10: come sostituire Edge

Accesso alle impostazioni di sistema

Per cambiare il tuo browser predefinito in Windows 10, devi accedere alle Impostazioni del sistema. Da lì, vai alla sezione Applicazioni e scegli Google Chrome come browser predefinito.

Ma non è tutto: ci sono anche alcune configurazioni nascoste che potrebbero essere utili.

Le impostazioni nascoste di Windows 10: come scegliere il tuo browser e il tuo motore di ricerca predefiniti

Ricerca personalizzata con Cortana

Anche se Microsoft ha bloccato la possibilità di cambiare il motore di ricerca tramite Cortana, è ancora possibile personalizzare questa funzione nelle impostazioni del sistema. Puoi configurarlo per utilizzare Google come motore di ricerca invece di Bing.

Con queste modifiche, dovresti essere in grado di navigare più agevolmente con il tuo nuovo setup. Ma ci sono ancora alcuni trucchi che potrebbero migliorare la tua esperienza.

Consigli e trucchi supplementari per personalizzare la tua esperienza Windows

Verifica delle impostazioni del browser

È consigliabile verificare le impostazioni di ogni browser (Chrome, firefox, edge) per assicurarti che Bing non sia più il motore di ricerca predefinito e che la pagina iniziale sia configurata secondo le tue preferenze.

In conclusione, speriamo che queste informazioni ti aiutino a personalizzare al meglio la tua esperienza con Windows 10.

4.5/5 - (11 votes)