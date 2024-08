Windows 10: scopri il comando semplice per riparare il tuo PC

Benvenuti a tutti ! Oggi vi parleremo di diversi metodi per risolvere i problemi che potreste incontrare con un PC con sistema operativo Windows 10. Tra le varie opzioni di recupero a disposizione, esploreremo l’uso di comandi specifici, come la funzione di ripristino del sistema o la reinstallazione completa di Windows 10. Ma cominciamo dal principio.

La comando SFC: primo passo per riparare Windows 10

Cosa significa SFC ?

SFC sta per System File Checker: è uno strumento integrato in Windows che consente di verificare e riparare i file di sistema corrotti. L’uso più comune consiste nell’eseguire il comando sfc /scannow all’interno dell’Invite dei Comandi.

Come utilizzare il comando SFC

Per utilizzare il comando SFC, dovete prima aprire l’Invite dei Comandi con i privilegi amministrativi: cliccate con il tasto destro del mouse sul pulsante Start e selezionate ‘Prompt dei comandi (admin)’. Inserite poi il comando sfc /scannow e premete Invio.

Passando alla prossima fase, vediamo un altro metodo efficace per la riparazione dei file di sistema.

Alla scoperta dell’utilizzo del DISM per la riparazione dei file di sistema

Cos’è DISM ?

DISM, ovvero Deployment Image Servicing and Management, è uno strumento disponibile in Windows 10 che consente di risolvere i problemi che impediscono l’esecuzione corretta del comando SFC.

Come utilizzare DISM

Per utilizzare DISM, aprite l’Invite dei Comandi con privilegi amministrativi come descritto sopra e inserite il comando DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Questo processo potrebbe richiedere un po’ di tempo, quindi è preferibile non interromperlo.

Ora che abbiamo visto come usare gli strumenti SFC e DISM, passiamo alla funzione di ripristino del sistema.

Ripristino del sistema : ritorno a uno stato precedente senza errori

Cos’è la funzione di ripristino del sistema ?

La funzione di ripristino del sistema è un componente chiave di Windows. Consente di riportare il computer a uno stato precedente nel tempo, eliminando così eventuali aggiornamenti o installazioni software problematiche.

Come utilizzare la funzione di ripristino del sistema

Per eseguire un ripristino del sistema su Windows 10, andate in ‘Impostazioni’, poi ‘Aggiornamento e sicurezza’, ‘Ripristino’ e infine cliccate su ‘Inizia’ sotto ‘Ripristina il tuo PC’. Seguite le istruzioni per scegliere un punto di ripristino.

Il prossimo argomento riguarda la possibilità di rinfrescare o resettare il vostro PC tramite le opzioni di recupero integrate in Windows 10.

Riavviare o aggiornare il vostro PC con le opzioni di recupero Windows

Rinfrescare il PC senza perdere i file

Windows 10 offre una funzione chiamata ‘Rinfresca il tuo PC’ che reinstalla Windows ma mantiene tutti i vostri file personali. Questo può essere un ottimo modo per risolvere problemi persistenti.

Resettare il PC e rimuovere tutto

Se invece decidete di ‘Resettare il vostro PC’, windows verrà reinstallato da zero, eliminando tutti i dati presenti sul disco rigido. È una soluzione drastica che richiede un backup preventivo dei vostri dati.

Tuttavia, a volte è necessario andare oltre e considerare la reinstallazione completa di Windows 10.

Rinstallazione di Windows 10: quando e come farlo senza perdita di dati

Quando considerare la reinstallazione ?

La rinstallazione completa di Windows 10 dovrebbe essere considerata come ultima risorsa, in caso di problemi irreparabili o se tutte le altre opzioni hanno fallito.

Come rinstallare senza perdere i dati ?

Prima della rinstallazione, assicuratevi di eseguire un backup completo dei dati. Successivamente, potete procedere alla rinstallazione usando un supporto d’installazione (DVD o USB) o scaricando l’immagine ISO dal sito ufficiale Microsoft.

Proseguiamo esplorando come affrontare i problemi di avvio del sistema.

Riparazione all’avvio : risolvere i problemi di lancio

Accesso alle opzioni di recupero all’avvio

Se il vostro PC non riesce a avviarsi correttamente, potete accedere alle opzioni di recupero direttamente dalla schermata di avvio. Questo processo varia in base al produttore del vostro PC, ma in genere richiede l’uso di un tasto funzione specifico.

Soluzioni comuni ai problemi di lancio

Ci sono diverse soluzioni possibili per risolvere i problemi di avvio, come l’esecuzione della riparazione automatica o la disattivazione dell’avvio rapido nelle impostazioni d’alimentazione.

Infine, vediamo cosa fare quando le soluzioni classiche non sono sufficienti.

Soluzioni avanzate: quando i comandi classici non bastano più

Utilizzo dell’Ambiente di recupero Windows (WinRE)

L’Ambiente di recupero Windows è uno strumento avanzato che fornisce una serie di opzioni per la risoluzione dei problemi, tra cui la ripristino del sistema, il ripristino da un’immagine e l’accesso all’Invite dei Comandi.

Ricerca su forum e siti specializzati

Se tutte le opzioni precedenti hanno fallito, una ricerca dettagliata sui forum tecnici o sui siti specializzati può rivelare soluzioni alternative fornite da esperti o utenti che hanno affrontato problemi simili.

Abbiamo visto una varietà di metodi per affrontare i problemi con un PC Windows 10, dall’uso del comando SFC e DISM alla funzione di ripristino del sistema, dalle opzioni di recupero integrate a una reinstallazione completa. Ricordate: prima di procedere con le soluzioni più drastiche, esaurite tutte le alternative possibili. In ogni caso, effettuate sempre un backup dei vostri dati. Non si sa mai quando potrebbe essere utile !

