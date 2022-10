Wikipedia è il sito web più visitato in 43 paesi, ma in Spagna vince il calcio

Ogni giorno trascorriamo ore e ore immersi Internet. Tuttavia, ogni paese ha abitudini diverse. Ecco perché il provider di dominio Hostinger ha realizzato una mappa che descrive in dettaglio cosa siti web sono i più visitati al mondo, una classifica che primeggia Wikipedia e questo lascia parecchie curiosità.

Google, Facebook e Youtube Sono di gran lunga le pagine web più visitate al mondo. Il loro dominio è così assoluto che Hostinger ha scelto di separarli e analizzare quali sono gli altri domini più popolari, lasciando una mappa con un consumo più vario. Wikipedia è quindi la pagina più visitata in 43 paesi, tra cui Francia, Germania, Australia, India e Camerun.

La seconda posizione è per Twitter. Il social network del blue bird è il sito web più visitato in un massimo di 10 paesi come Messico, Sud Africa, Arabia Saudita o Cile.

La terza posizione va al colosso dell’e-commerce amazzone e l’ambiente sportivo kooora, entrambi i siti Web sono i più visitati in quattro paesi. Amazon domina le ricerche negli Stati Uniti e Kooora in Giordania o Algeria. Il portale delle notizie baltiche delfi e il forum Reddit Occupano la quarta posizione a pari merito con tre paesi.

In Spagna vince il calcio

Lo studio di Hostinger stampa un pallone da calcio sulla sagoma della Spagna e lo fa perché il sito più visitato qui non è altro che il mezzo sportivo MARCA.

Questo fatto non è anomalo, dal momento che ci sono diversi paesi europei in cui i siti web di media Locale. Nel Regno Unito la pagina più visitata è quella del BBC e in Estonia, Lettonia e Lituania è Delfi. Questo impegno per la stampa digitale si verifica anche in Danimarca, Norvegia, Finlandia, Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina, tra gli altri. La BBC è il mezzo più visitato in un massimo di 12 paesi, mentre MARCA è il primo su cinque (Spagna, Guatemala, El Salvador, Panama e Venezuela).

L’analisi di Hostinger lascia una moltitudine di curiosità. Come Netflix è la pagina più visitata in Sierra Leone, 9GAG in Nicaragua, Nintenderos in Guatemala, Blogspot in Bolivia, 4chan in Georgia o IMDB in Liberia. I cittadini del Perù sono quelli che trascorrono più tempo a guardare film e televisione e quelli delle Filippine che lo dedicano ai social network, per un totale di quattro ore e 15 minuti al giorno.

Lo studio non include la Cina, poiché utilizza una Internet chiusa al mondo e sotto il controllo del governo comunista, così come vaste aree dell’Asia e dell’Africa, che, come sottolineano, “non sono affatto collegate”.