Whatsapp WEB: Perché funziona più lentamente?

L’applicazione di messaggistica istantanea whatsapp ha attivato lo scorso novembre una funzionalità per ricevere e inviare messaggi dalla propria estensione web senza che il cellulare sia acceso o connesso a una rete wireless.

L’applicazione ha poi esteso il opzione multi-dispositivo per tutti gli utenti tramite l’opzione ‘Dispositivi collegati’, che offre la versione per più dispositivi (in totale quattro, mobile separato) senza dover rimanere connessi a Internet o avere il cellulare acceso.

Nessuna batteria o Wi-Fi

Questo servizio ti permette di seguire chattare se il telefono esaurisce la batteria o non dispone di una rete Wi-Fi in condizioni ottimali. In precedenza, per funzionare, era necessario che il cellulare fosse acceso e connesso alla rete, ma con questo aggiornamento (utilizzando l’ultima versione di WhatsApp per iOS (2.21.211.2), versione 2.2142.12 di WhatsApp per Android e la versione 2.2140.12 di WhatsApp for Desktop) è ora possibile fallo con il cellulare spento.

Inoltre, c’è anche la possibilità di chiamate e videochiamate da Whatsapp Web con il cellulare offline.

più lento del normale

Tuttavia, poiché questa opzione è attiva, la sincronizzazione dei messaggi impiega più tempo del solito per avviare la chat da Whatsapp Web, indipendentemente dal fatto che il il computer è del Pleistocene o con una velocità adatta ai “giocatori” professionisti.

L’app Facebook Meta è a conoscenza della situazione e ha pubblicato sul suo sito Web ufficiale a una precisazione, a causa dei molteplici reclami che si verificano sui social network. “Abbiamo ricevuto feedback dai nostri utenti sul fatto che abbiamo ancora molta strada da fare. Stiamo lavorando su miglioramenti per un’esperienza più rapida e affidabile sui dispositivi collegati”, ha aggiunto.

Problemi con le app

In altre parole, il fatto che i messaggi richiedano così tanto tempo per caricarsi non è dovuto alla connessione Internet degli utenti o alla capacità del computer, ma piuttosto, rinunciando al cellulare su cui si trova l’account WhatsApp della persona, il Web versione esegue a più sforzo per sincronizzare tutti i messaggi e i file multimediali.

Per ora, non c’è modo che gli utenti possano fare qualcosa per correggere il bug e dobbiamo aspettare il gli sviluppatori di app lo risolvono con un nuovo aggiornamento per WhatsApp Web, che non ha ancora una data di uscita prevista.