WhatsApp ti consentirà di modificare i messaggi di testo dopo averli inviati

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti dell’applicazione modifica i tuoi messaggi di testo una volta inviati, il che li eviterà di doverli eliminare per riscriverli.

La nuova funzionalità consentirà agli utenti di WhatsApp di modificare i propri messaggi, nel caso in cui abbiano commesso un errore in qualche modo durante la scrittura. La novità apparirà in a sottomenu con opzioni per il messaggio in questione, insieme ad altre già disponibili, come informazioni e copia.

È nuova caratteristica È stato avanzato dal media specializzato WABetaInfo. Inoltre, il portale ha ricordato di averne parlato già nel 2017, anche se WhatsApp ha finito per scartarlo giorni dopo.

Non è noto se ci sarà un certo periodo di tempo per poter modificare il messaggio dopo averlo inviato. Il suddetto mezzo esclude l’introduzione di una cronologia di modifica dei messaggi per verificarne le versioni precedenti. Tuttavia, riconosce che i piani di WhatsApp potrebbero cambiare di fronte alla sua distribuzione finale.

Questa nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo. Sebbene il portale faccia eco ai suoi test nella beta di Android, si prevede che raggiungerà anche iOS e scrivania.

Cambiamenti nelle reazioni

WhatsApp sta testando anche un’altra funzione: le reazioni ai messaggi in sfumature diverse di pelle Secondo WABetaInfo, questa funzione è già stata implementata per gli utenti della versione beta di Android 2.22.13.4.

Questa funzione consente agli utenti di modificare il tono della pelle delle loro reazioni in base all’ultimo tono utilizzato nel loro elenco di emoji. Al momento, è limitato a emoticon con il pollice in su e mostrando due mani insieme.