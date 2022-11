WhatsApp testa la possibilità di utilizzare lo stesso account su due cellulari contemporaneamente

società di messaggistica istantanea WhatsApp ha iniziato i test nella sua versione beta per implementare il nuova funzione ‘modalità compagno’con cui possono collegare due telefoni cellulari in modo che venga utilizzato lo stesso account su entrambi i dispositivi contemporaneamente.

Come riportato da WABetaInfo, il periodo di prova della ‘companion mode’ è disponibile per i sistemi Android ed è in fase di implementazione grazie all’aggiornamento 2.22.24.18 con un’opzione che appare per alcuni utenti quando provano a collegare l’account WhatsApp.

I passaggi da seguire per poter collegare due “smartphone” e attivare questa funzione sono simili al processo per WhatsApp Web. Nel dispositivo aggiuntivo, devi fare clic sull’opzione ‘Associa un dispositivo’ all’interno del menu delle opzioni che appare sul schermata in cui viene inserito il numero di telefono per accedere.

Una volta scelta questa opzione, il display visualizzerà a QR Code quello dovrà scansione dal dispositivo mobile principale per collegare l’account WhatsApp. L’account verrà avviato automaticamente su entrambi i telefoni, consentendone l’utilizzo indistinto su entrambi i terminali.

Inoltre, come su PC, non è necessario operare con il cellulare connesso, poiché la ‘modalità compagno’ permette di farne uso dal conto su entrambi i telefoni in modo indipendente. Ancora, se usato sull’altro telefono tutta la chat sarà sincronizzata.

D’altra parte, WhatsApp ti consente di collegare un account su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente, quindi più di due cellulari potrebbero essere collegati a un singolo profilo. Allo stesso modo, anche la crittografia end-to-end è stata mantenuta in questa “modalità complementare”, in modo che i messaggi o le chiamate continuino a mantenere quella privacy.

Questa nuova funzione offerta dalla società di messaggistica istantanea arriva dopo il lancio di a versione che ti consente anche di utilizzare lo stesso account WhatsApp sul tuo cellulare e su un tablet grazie all’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.22.21.16.