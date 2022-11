Whatsapp prepara già i messaggi con se stesso

WhatsApp ha evidenziato la chat che gli utenti aprono per inviare messaggi a se stessiuna novità che è già stata testata nella beta e che include il proprio numero di telefono nell’elenco dei contatti.

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica che consente di inviare messaggi di testo, file multimediali o effettuare chiamate vocali e videochiamate con altri contatti, sia in conversazioni con due persone che con un gruppo più numeroso.

Taccuino

È anche uno strumento che alcuni utenti lo hanno utilizzato come taccuino, in una chat con se stessi, ovvero, l’utente invia messaggi al suo numero di telefono. Questo uso, che non è nuovo, diventerà rilevante nei futuri aggiornamenti..

L’azienda tecnologica ha evidenziato questa chat, sia su Android che su iOS, dove le rispettive versioni beta mostrano già ‘Invia messaggi a te stesso’ o ‘Invia messaggi a questo stesso numero’, sotto il nome del contatto, che in questo caso è quello dell’utente e tra parentesi il pronome tu, così come raccolto dal portale WABetainfo a seguito di quanto visto nella beta per Android 2.22.24.2.

Questa novità in realtà non cambia nulla nel funzionamento della chat con se stessi, ma WABetainfo fa riferimento a un miglioramento nella sincronizzazione dei messaggi che vengono inviati in queste conversazioni quando ci sono più dispositivi collegati all’account e all’incorporazione del telefono numero dell’utente nell’elenco dei contatti.