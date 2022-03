Whatsapp Plus: cos’è e come scaricarlo?

Dopo il recente crash di WhatsApp, molti utenti hanno smesso di utilizzare esclusivamente l’applicazione di messaggistica istantanea di Facebook e l’hanno combinata con altre, come Telegram, Signal o Line.

Ma oltre a loro, c’è un’applicazione sviluppata in Spagna, whatsapp piùChe cos’è una versione dell'”app” originale, un aggiornamento non autorizzato di Facebook (l’azienda proprietaria dell’applicazione di messaggistica), che condivide il design e le funzioni dell’originale.

In effetti, lo supera: puoi nascondere l’opzione ‘Online’ e l’opzione ‘Scrittura’, ci sono emoticon esclusive, puoi programmare sms e rispondere automaticamente a qualcuno che ti ha scritto e nascondere o nascondere l’immagine che tu avere profili di persone che hanno il tuo telefono.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Plus Include anche altre opzioni, come recuperare le foto cancellate di una chiacchierata. [Consulta también cómo poner la negrita y el subrayado en Whatsapp.]

File di installazione in formato APK

Per scaricare Whatsapp Plus, devi cercare l’applicazione sul web in un file di installazione all’indirizzo apk-formato, che è un file eseguibile, verificando l’URL in modo da non scaricare alcun programma che possa danneggiare il tuo computer. Quando lo trovi, devi eliminare, se lo hai, il WhatsApp originale. Quindi, installa WhatsApp Plus e poi inserisci il numero di cellulare.

Da notare che, poiché il WhatsApp originale deve essere cancellato, se si desidera mantenere le conversazioni è necessario effettuare una copia di backup dalle impostazioni e, successivamente, reinstallarlo in WhatsApp Plus.