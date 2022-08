WHATSAPP NUOVO | Permetterà di nascondere il numero di telefono ai membri di un gruppo

WhatsApp lavora su un nuovo sistema che consentirà agli utenti nascondi il tuo numero di telefono quando fanno parte di un gruppo app di messaggistica.

Attualmente, per utilizzare WhatsApp è necessario disporre di un numero di telefono, che compare di default nella sezione delle informazioni di contatto, insieme ad altre funzionalità e impostazioni, come la tacitazione o la personalizzazione delle notifiche per tale utente.

Questo accade anche nei gruppi, dove i partecipanti che, se non salvato nella rubrica del dispositivo o nella scheda SIM, vengono visualizzati dopo i contatti precedentemente memorizzati.

Ora l’azienda sta sviluppando una nuova opzione che consentirà agli utenti che fanno parte di un gruppo WhatsApp la possibilità di nascondere il proprio numero di telefono, come ha avvertito WABetaInfo.

Come ha sottolineato questo portale, questa opzione sarà disabilitata di default, il che significa che il numero di telefono rimarràsubito nascosto per tutti i membri quando si uniscono a un gruppo. Tuttavia, questi dati possono essere condivisi con altri sottogruppi dell’applicazione.

Per adesso è sconosciuto se questa opzione, che inizialmente sarà disponibile solo sui telefoni Android, raggiungerà la versione ufficiale della piattaforma per il sistema operativo sviluppata da Apple, iOSe quando diventerà ufficiale per il resto degli utenti Android.

Va ricordato che l’azienda ha implementato modifiche nei gruppi WhatsApp, con funzionalità che includono la possibilità di creare gruppi fino a 512 persone, caricare file fino a 2GB o reagire con “emoji” ai messaggi.