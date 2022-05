WhatsApp: così puoi evitare che l’indicatore ‘scrivo…’ appaia mentre rispondi

Il ultimi aggiornamenti a partire dal WhatsApp hanno apportato diversi miglioramenti al app di messaggistica istantanea: gli utenti ora possono reagire ai messaggi con sei emoticon, come è stato fatto in Facebook e Instagrami suoi compagni di Obbiettivo. Pochi giorni prima, includeva anche 107 nuove emoticon. Tuttavia, non tutti lo sono notizia. Anche l'”app” sopravvive trucchicome quello che permette la parola ‘scrivere‘ appare quando un utente risponde a qualsiasi messaggio.

Il Servizio di messaggistica Ha diverse opzioni che consentono di rafforzare il Privacy di ogni conto. In questo senso, puoi nascondere il ora dell’ultima connessione e il leggere le ricevute. È anche personalizzabile chi può vedere la foto e le informazioni o gli stati del profilo.

Tuttavia, non esiste alcuna opzione per disabilitare la parola “digitazione”. Ciò condiziona la privacy: altri utenti possono controllare se sei connesso o meno. Per evitarlo, c’è questo pratico trucco.

‘Modalità aereo’

Il modo più semplice per evitare momento ‘scrivo…’ sta disattivando il Dati mobili e il Wi-Fi. Quindi, scrivi la risposta in ‘modalità aereo‘. Quando vuoi inviarlo, devi solo riattivare la connessione e il testo verrà inviato immediatamente.

Questo trucco è utile anche se vuoi ascoltare un audio e il mittente non si accorge di averlo visto. Devi solo accedere all ‘”app” avendo precedentemente attivato la “modalità aereo” e ascoltare il messaggio vocale.

Un’altra alternativa

Un’altra opzione è scrivere la risposta in qualsiasi applicazione di gradisia quelli che vengono predeterminati iOS Y Androide, in qualsiasi altro o anche nel corpo dell’e-mail. In questo modo, mentre scrivi il messaggio, l’indicatore ‘scrivo…’ non apparirà perché semplicemente non lo farai in WhatsApp.