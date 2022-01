Wells Fargo guadagna 5,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre e batte le previsioni

la banca americana Wells Fargo ha guadagnato 5.800 milioni di dollari nel quarto trimestre, cifra equivalente a un utile per azione (EPS) di 1,38 dollari e che supera gli 1,13 dollari previsti dal consenso.

Per l’intero anno la banca ha ottenuto un utile netto di 21,5 miliardi di dollari, equivalente a un EPS di $ 4,95 per azione.

Le entrate del quarto trimestre sono aumentate a quasi $ 20,9 miliardi, cifra che ha superato di 2.250 milioni le previsioni di consenso.

“I cambiamenti che abbiamo apportato all’azienda e al forti prospettive di crescita economica ci fanno sentire bene riguardo a come siamo posizionati verso il 2022. Ma anche loro siamo consapevoli che abbiamo ancora uno sforzo pluriennale per soddisfare i nostri requisiti normativi, con battute d’arresto che probabilmente continueranno lungo la strada, e continuiamo il nostro lavoro per andare oltre le esposizioni relative alle nostre pratiche storiche”, ha affermato il CEO Charlie Scharf, in riferimento agli scandali normativi (creazione di conti falsi) che hanno colpito la banca negli ultimi anni.

“Guardando al futuro, continueremo a essere aggressivi nel guidare il progresso e migliorare le nostre prestazioni e assumerci la nostra responsabilità nei confronti dei nostri clienti e comunità. Rimango incredibilmente ottimista riguardo al nostro futuro“, ha concluso il manager.