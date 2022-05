Walmart non riesce a soddisfare le previsioni con i suoi conti e abbassa la sua guida ai profitti

Walmartla più grande catena di supermercati del mondo, ha mancato le previsioni consenso con i risultati del primo trimestre. Inoltre, ha abbassato la sua guida agli utili annuali a causa dell’aumento dei costi, che sta penalizzando le sue azioni a Wall Street (-9%).

La società ha pubblicato a utile per azione (EPS) di $ 1,30, al di sotto del previsto $ 1,48 e equivalente a un utile netto di $ 2,05 miliardi. Il suo fatturato di 141.600 milioni di dollari ha infatti superato la previsione di 139.000 milioni.

Gli investitori penalizzano il tuo margine di profitto è stato influenzato dall’aumento dei costi. In questo senso, Walmart ora prevede che i suoi utili per azione per l’intero anno diminuiranno dell’1%, rispetto alla precedente previsione di un aumento fino al 5%.

La previsione di Walmart presuppone una spesa al consumo stabile, ma anche “maggiori costi nella catena di fornitura e la continua pressione dell’inflazione sul mix di prodotti e formati“.

Doug Mc MillonPresidente e Amministratore Delegato, ha commentato che “l’aumento dei ricavi non era previsto e riflette uno scenario insolito. Gli alti livelli di inflazione negli Stati Uniti, soprattutto nel settore alimentare e della benzina, ha creato una pressione maggiore del previsto su margini e costi operativi“.