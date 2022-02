Wall Street viene scambiata con un segno misto dopo la settimana più rialzista dell’anno

Wall Street ha chiuso misto (Dow Jones: +0,00%; S&P 500: -0,37%; Nasdaq: -0,58%) dopo una sessione volatile in cui gli indici hanno subito un ribasso poco dopo la chiusura e dopo la loro settimana più alta del 2022. Il mercato sta ancora studiando gli ultimi rapporti sugli utili trimestrali e attende i dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti dopo il forte rimbalzo di fine gennaio a seguito di una correzione molto forte dai massimi storici.

I guadagni degli ultimi giorni hanno tagliato la caduta annuale del nasdaq superiore al 10%, mentre il S&P 500 accumula un calo annuo del 5,9% fino ad oggi. Da parte sua, il Dow Jones in calo del 3,4% nel 2022.

“Tenendo presente che il sconto di valutazione in europa è più alto rispetto agli Stati Uniti, riteniamo che quest’anno, e soprattutto il prima metà del 2022potrebbe essere il momento per le azioni europee di brillare”, ha affermato Terry Edwing, Head of Equities di Mediolanum International Funds Limited (MIFL).

In questo scenario, gli investitori rimangono concentrati sul evoluzione dei prezzi negli Stati Uniti e le conseguenze che avrà sulla politica monetaria del Riserva Federale (Fed). I dati sull’inflazione per il mese di gennaio saranno pubblicati questo giovedì e gli analisti prevedono un rimbalzo nel tariffa generale fino al 7,3% dal 7%; e un aumento di IPC principale fino al 5,9% dal 5,4%.

“Il mercato è molto sensibile a qualsiasi cifra che potrebbe portare la Fed a essere più severi sulla sua politica monetariain particolare per quanto riguarda la riduzione del saldo”, hanno indicato da Bankinter.

A questo proposito, sarà necessario monitorare da vicino la evoluzione dei rendimenti obbligazionaripoiché l’IRR del decennale americano ha segnato massimi dal 2019 a livelli del 1,92% e dovrebbe continuare a crescere nei prossimi mesi.

RUSSIA-UCRAINA: CONTINUA LA TENSIONE

Sullo scenario geopolitico, dopo, la tensione continua Cina e Russia hanno rafforzato la loro alleanza con Stati Uniti e Unione Europea“approfondindo il proprio coordinamento strategico e affrontando congiuntamente il Interferenze esterne e minacce alla sicurezza nazionale“, in diretto riferimento a Ucraina Y Taiwan.

“Uno dei fattori che ci porterebbe a ridurre linearmente l’esposizione del 10% in tutti i profili sarebbe un’invasione militare in Ucraina”, commentano da Bankinter. In questo senso, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che un’invasione russa dell’Ucraina potrebbe essere imminente.

Inoltre, questo lunedì, Emanuele MacronPresidente di Franciaha insistito con la sua controparte russa, Vladimir Putin, in cui bisogna evitare la guerra e ricostruire i ponti di fiducia tra Russia e Occidente nel conflitto ucraino. Lo ha reso noto l’incontro che si è tenuto lunedì a Mosca. “Non ci sarà sicurezza o stabilità se gli europei non possono difendersi, ma anche se non sono in grado di trovare una soluzione comune con tutti i loro vicini, compresi i russi”, ha dichiarato il presidente francese.

Il leader francese ha dichiarato a Putin che sta cercando una risposta “utile” che permetta di “evitare la guerra e costruire mattoni di fiducia, stabilità e visibilità”, secondo ‘Reuters’. Da parte sua, il presidente russo ha risposto che sia Mosca che Parigi condividono una preoccupazione comune “per quanto sta accadendo nel campo della sicurezza in Europa”.

STAGIONE DEI RISULTATI

Per quanto riguarda la stagione dei guadagni, dopo il crollo del Netflix Y Facebook pubblicando i loro conti e i forti profitti di amazzone Y Affrettatonei prossimi giorni pubblicheranno altre aziende di spicco come Twitter Disney Y Coca Cola.

Secondo gli analisti di Bankinter, “I mercati azionari cercheranno di stabilizzarsi in un contesto di crescente volatilità. In questo contesto, è più importante che mai essere molto selettivi con i valori scelti”.

Pertanto, il suo consiglio è di posizionare le società finanziarie davanti alle società tecnologiche, che si spostano al secondo posto nelle sue preferenze, scommettendo solo su titoli di grandi dimensioni come “Apple e Microsoft” e settori come “sicurezza informatica e giochi“. “Vale a dire”, hanno concluso, “riduciamo l’esposizione al rischio beta e, quindi, qualitativa”.

In altri mercati, petrolio Texas occidentale in calo dello 0,8%, a $ 91,52, mentre il Euro si deprezza dello 0,07% e passa a $ 1,1441. Oltre al oncia d’oro in aumento dello 0,8% a $ 1.822. Infine, il bitcoin rimbalza del 6% a $ 44.200.