Wall Street, senza meta con un occhio sui conti bancari e l’altro su Twitter

I principali indici statunitensi vengono scambiati in modo misto dopo l’apertura del mercato. Wall Street Ha d’occhio questo giovedì la presentazione dei risultati delle principali banche, come Goldman Sachs, Wells Fargo o Morgan Stanley. Inoltre, il mercato assimila l’offerta lanciata da Elon Musk per l’acquisto di Twitter.

Questa è proprio la notizia del giorno. il fondatore di Tesla ha presentato a Offerta ostile per acquistare Twitter per $ 54,20 per azione. Come ha detto, il social network ha bisogno di trasformarsi in una “azienda privata”. La notizia ha fatto salire alle stelle i titoli dell’azienda: in pre-apertura sono già in aumento del 12%. L’offerta, in contanti, è di 43,4 miliardi di dollari.

Giovedì, invece, alcune delle principali banche americane hanno pubblicato i propri utili del primo trimestre. Goldman Sachs guadagna 3.830 milioni fino a marzo, 42,1% in meno, ma supera le previsioni, mentre Morgan Stanley realizza un utile di 3.542 milioni da gennaio a marzo, 11% in meno. Wells Fargo ha annunciato di aver ottenuto nel primo trimestre dell’anno un utile di 3.671 milioni di dollari, il 21% in meno.

A livello macroeconomico, Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono rimbalzate a marzo, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi della benzina e dei generi alimentari. Tuttavia, l’elevata inflazione ha eroso il reddito disponibile degli americani e ci sono stati segnali di riduzione della spesa.

Inoltre, il tasso di disoccupazione scende al minimo da due anni del 3,6% e alla fine di febbraio si registravano quasi 11,3 milioni di aperture di lavoro record. Lo ha riferito anche il Dipartimento del Lavoro le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono aumentate di 18.000fino a 185.000 richieste per la settimana terminata il 9 aprile.

Il Michigan Sentiment Index è salito a 65,7 da 59,4, ben al di sopra del consenso.

Per quanto riguarda le materie prime, calano i prezzi del petrolio. Il Brent viene scambiato in area di 107,26 dollari al barile, mentre il West Texas scende a 102,87 dollari.

Tra le valute il dollaro si abbassaal ritmo del calo dei rendimenti obbligazionari nonostante la lettura brutale dell’inflazione, che dà una rottura al resto delle valute, in particolare lo yen, che recupera dai minimi di 20 anni contro la valuta statunitense del mercoledì, a 126,31$ , non si vedeva da maggio 2002.