Wall Street punta a un’apertura negativa con il rapporto sull’occupazione al centro

Wall Street indica a apertura negativa, dopo che tutti e tre i principali indici hanno interrotto la loro serie di sconfitte di due giorni giovedì. La sessione di questo venerdì ha rapporto di lavoro Sotto i riflettori.

I mercati si sono mossi divisi tra gli appelli all’attenzione su una possibile recessione e le parole del vicepresidente della Fed, Lael Brainard, che ha detto a CNBC che il Riserva federale ritiene che “è molto difficile sospendere gli aumenti dei tassi di interesse”. “C’è molto lavoro da fare per portare l’inflazione al nostro obiettivo del 2%”.

Questo venerdì, l’agenda macroeconomica è segnata dalla pubblicazione del rapporto sull’occupazione di maggio dopo questo giovedì, i dati ADP hanno deluso registrando il ritmo più lento di creazione di posti di lavoro ripresa dall’era della pandemia. Gli economisti prevedono la creazione di 328.000 posti di lavoro a maggio, 100.000 in meno rispetto ad aprile.

Gli investitori stanno guardando il rapporto per conferma di un rallentamento del mercato del lavoroche potrebbe convincere la Federal Reserve a ridurre gli aumenti dei tassi di interesse.

D’altra parte, in ambito aziendale, le azioni di Tesla circa il 3% rimane alla pre-apertura di venerdì. Elon Musk Ha detto ai suoi lavoratori che vuole ridurre del 10% il personale dell’azienda e sospendere le assunzioni. Il miliardario assicura in una e-mail di avere a “super brutta sensazione” sull’economia. Questo accade solo due giorni dopo che Musk ha detto ai suoi dipendenti di tornare in ufficio o lasciare l’azienda, ponendo fine al telelavoro.

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio scende in ribasso questo venerdì dopo il OPEC+ ha deciso di aumentare gli obiettivi di produzione un po’ più del previsto, anche se la carenza di offerta globale e l’aumento della domanda con l’allentamento delle restrizioni Covid da parte della Cina hanno limitato il calo. Il grezzo Brent scende dello 0,7% a 116,76 dollari al barile, mentre il Texas occidentale in calo dello 0,8% a $ 115,99.