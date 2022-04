Wall Street prevede un forte rimbalzo supportato da forti guadagni di Meta

Wall Street prevede un significativo rimbalzo del 2% per il Nasdaq (1% per il Dow Jones) sostenuto dal enormi guadagni da Meta (Facebook) dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre. Le azioni statunitensi stanno cercando di recuperare parte del terreno perso ad aprile, poiché hanno accumulato notevoli ribassi con solo due sessioni rimaste per chiudere il mese.