Wall Street prevede ulteriori ribassi e offre segnali allarmanti dall’analisi tecnica

Wall Street prevede ulteriori cali dopo pesanti perdite venerdì scorsoche hanno portato gli indici di New York vicino ai minimi annuali e hanno innescato gli allarmi per l’analisi tecnica.

In questo senso, César Nuez, analista di Bolsamanía, commenta che è necessario avere “molto attenti all’abbandono dei minimi annuali del Dow Jones“.

“Il selettivo ha richiesto diverse settimane cercando di risalire al di sopra della media di 200 sessionisebbene potessimo vedere come questo venerdì ha polverizzato il supporto di 34.102 punti“spiega questo esperto.

“Questo complica le loro prospettive tecniche a breve termine e sembra potremmo finire per vedere come mette alla prova la solidità del supporto di 32.272 puntiminimi annuali e livelli chiave per la sua evoluzione tecnica a medio e lungo termine”, aggiunge.

“Stai molto attento ad abbandonare questo livello di prezzo, dal momento che un cambio di tendenza potrebbe essere confermato per i prossimi mesi. Vedremo solo un segnale di forza con il superamento della resistenza di 35.492 punti, il massimo di giovedì”, conclude Nuez.

FATTORI FONDAMENTALI DI PREOCCUPAZIONE

La pessima situazione tecnica di Wall Street si riflette nelle preoccupazioni fondamentali del mercato. Oltre a Inasprimento monetario della Federal Reserve (Fed). per controllare l’elevata inflazione negli Stati Uniti, le prospettive di crescita inferiori dovute al guerra in ucraina e il diffusione del covid in cina minacciano di provocare uno scenario di stagflazione che non piace agli investitori.

Pertanto, il petrolio registra forti cali dovuti al fatto che La Cina sta bloccando Pechino per contenere un focolaio di Covid. Le autorità comuniste continuano ad applicare la loro politica di tolleranza zero contro il virus, che sta colpendo l’attività economica del Paese e anche la catena di approvvigionamento globale.

Nel capitolo di risultatisiamo nella settimana più importante, da allora Fino a 160 società S&P 500 pubblicheranno i propri dati. Questo lunedì è stata la volta di Coca Colache ha superato le previsioni.

Anche se il focus dell’interesse sarà su Alfabeto (matrice di Google) e microsoft (Martedì), Obbiettivo (Matrice Facebook) (mercoledì), amazzone Y Mela (giovedì).

D’altra parte, il suggerimento su twitterche presenta anche i suoi dati giovedì, ha aperto a negoziare con Elon Musk dopo che il fondatore di Tesla ha presentato il suo piano finanziario per acquistare l’azienda.

sul fronte di guerra, La Russia continua a imperversare nell’Ucraina orientale e meridionale per ottenere il controllo di donbas e cogli il tuo vantaggio strategico. Per il momento, non è previsto un cessate il fuoco fino a quando Putin non raggiungerà almeno alcuni dei suoi obiettivi militari.

Vi ricordiamo infine che venerdì il Indicatore di inflazione PCE USAche sarà fondamentale per l’andamento delle borse a fine settimana.

Il barile di greggio Texas occidentale in calo del 4,2% ($ 97,77) e del barile Brent è sceso del 4,1% ($ 102,21), mentre il Euro deprezza 0,41% (1,0749) e segna Minimo due anni e mezzo contro il biglietto verde.

Oltre al oncia d’oro in calo dello 0,7% ($ 1.920). Infine, il bitcoin in calo del 3% ($ 38.537); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni si rilassa al 2,81%.