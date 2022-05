Wall Street prevede guadagni e cerca di continuare il rimbalzo a breve termine

Wall Street prevede forti guadagni dopo lunedì perdite. Gli investitori continuano ad affrontare uno scenario complicato, afflitto da incertezze, mentre gli indici di New York vengono scambiati vicino ai minimi annuali.

Tuttavia, dopo il forte rimbalzo di venerdì, l’S&P 500 ha recuperato il livello psicologico di 4.000 punti e si è allontanato dall’importante supporto di 3.800 puntiche coincide con un aggiustamento di Fibonacci del 38% del grande rally dai minimi della pandemia ai massimi storici di inizio anno.

In questo scenario, gli investitori restano consapevoli dei grandi problemi che devono affrontare i mercati. Il alta inflazione ancora sotto pressione blocchi di massa in Cina e il guerra in ucraina. Anche se nel caso del colosso asiatico l’espansione del Covid ha rallentato e il governo prevede di allentare le restrizioni a partire da giugno.

Seppur a causa della complessità di limitare l’espansione delle nuove varianti del virus, il timore è che l’economia cinese è interessato in modo intermittente da nuove restrizioniche a loro volta influiscono sulla catena di approvvigionamento globale e esercitano pressioni sui prezzi nelle economie occidentali.

Quando si tratta di guerra, Finlandia e Svezia faranno domanda per entrare a far parte della NATOSebbene Vladimir Putin Ha abbassato la tensione su questo argomento, commentando che tollererà il suo ingresso nell’organizzazione, purché non siano installate basi militari o attrezzature in questi paesi.

Inoltre, sono previsti interventi del presidente della St. Louis Fed, James Bullarduno dei più aggressivi all’interno della banca centrale (prima dell’apertura) e presidente della Fed, Girolamo Powell (tardo pomeriggio). I tuoi commenti possono impostare il corso della giornata.

IN ATTESA DI UN RALLY A BREVE TERMINE

A livello strategico, molti speculatori aspettano un importante rally di breve termine nelle azioni statunitensi, a causa dell’elevato overselling accumulato da molti titoli e indici, come il Nasdaq.

Dalla Bank of America, commentano che “rimaniamo strutturalmente ribassisti e venderemmo sui rally“. A suo avviso, l’attuale mercato ribassista nei mercati azionari mondiali è a metà strada.”L’esodo è iniziato, ma la vera capitolazione inizia quando gli investitori vendono ciò che amano“, affermano.

Pertanto, danno come esempio che il grande tecnologia americana accumulano già perdite del 20% dal loro massimo, ma possono ancora scendere molto di più fino a quando non avviene la capitolazione totale dei sacchi.

Tuttavia, ritengono anche probabile che ci sarà “forti rimbalzi” nelle prossime settimaneanche se anticipano un “campo di scambio laterale morto per un paio d’anni“.

ECONOMIA, AZIENDE E ALTRI MERCATI

Sullo scenario economico, il vendite al dettaglio di aprile, che sono aumentati dello 0,9% rispetto allo 0,7% previsto. Le vendite del Gruppo di Controllo, che incidono direttamente sul calcolo del PIL, sono aumentate dell’1%, il doppio del previsto.

A livello aziendale, gli ultimi movimenti di Warren Buffetche ha venduto la sua partecipazione nella banca Wells Fargo Y ha acquistato azioni Citi del valore di 3 miliardi di dollari.

Oltretutto, Elon Musk continua a criticare l’attuale leadership di Twitterin quello che sembra essere un tentativo di abbassare il prezzo offerto per l’acquisto del social network.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale in rialzo dello 0,2% ($ 114,52) e del barile Brent avanzato dello 0,4% ($ 114,75), mentre il Euro apprezza lo 0,4% ($ 1,0481). Oltre al oncia d’oro rimbalza dello 0,6% ($ 1.826); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni sale al 2,91%. Infine, il bitcoin recupera il 3% ($ 30.563).