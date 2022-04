Wall Street prevede cali moderati con l’Ibex 35 e l’Europa chiusa per ferie

Wall Street prevede cadute moderate per l’inizio della settimana, in a giorno festivo per lo Stambecco 35 e il resto dei grandi mercati azionari europei. Gli investitori concentrano la loro attenzione su diversi fattori, come i risultati societari, i rendimenti obbligazionari e la guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda i risultati economici, questo lunedì sarà il turno di Banca d’Americae nei prossimi giorni vari componenti del Dow Jones pubblicheranno le loro cifre come IBM, Procter and Gamble, Travellers, Dow, Johnson e Johnson, American Express e Verizon.

Inoltre, altre aziende leader presenteranno le loro figure come Netflix (Martedì), Tesla (Mercoledì), Affrettato (giovedì), le compagnie aeree Compagnie aeree unite Y American Airlines e operatori ferroviari CSX Y Unione Pacifico.

Tutto questo senza perdere di vista Twitter, dopo il sorprendente Offerta pubblica di acquisto da 43 miliardi di dollari lanciata da Elon Musk la scorsa settimana, a cui il Consiglio di Amministrazione ha risposto con a ‘pillola di veleno’ per impedire al milionario di prendere il controllo del social network.

Nella scena economica Il PIL del primo trimestre della Cina è aumentato del 4,8%, al di sopra del 4,4% previsto. Tuttavia, le vendite al dettaglio sono diminuite del 3,5% a marzoal di sopra del previsto calo dell’1,6%.

“Dobbiamo essere consapevoli che, in un contesto nazionale e internazionale sempre più complicato e incerto, lo sviluppo economico deve affrontare difficoltà e sfide significativeha detto l’Ufficio nazionale cinese di statistica.

Ed è che il La politica di tolleranza zero del governo con il Covid-19 sta costringendo le principali città e regioni a essere confinate, il che causerà una minore crescita in Cina e ulteriori problemi per la catena di approvvigionamento globale.

sul fronte di guerra, La Russia ha esteso i suoi bombardamenti in Ucraina alla capitale, kiev; e ad altre città come Lviv e Kharkov, dando un ultimatum alle truppe ucraine che ancora resistono in Mariupol. Da parte sua, il Unione europea continua ad analizzare come tagliare le importazioni russe di petrolio e gas per smettere di finanziare indirettamente la guerra di Putin.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

ANALISI TECNICA E ALTRI MERCATI

Per analisi tecnica, Scattano gli allarmi nell’aspetto tecnico del Nasdaq. “Dopo aver svoltato in prossimità del media di 200 sessioni, tutto sembra indicare che potremmo finire per vedere un attacco ai minimi annuali situati a 13.020 punti.

Questi prezzi sono molto importanti perché se finisci per perderli, la cosa più normale è che finisci per confermare a cambio di tendenza nel selettivo“, indica César Nuez, analista di ‘Bolsamanía’

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale scende dello 0,8% ($ 106,13) e il barile Brent in calo dello 0,8% ($ 110,80), mentre il Euro si deprezza dello 0,14% (1,0790). Oltre al oncia d’oro in aumento dell’1% ($ 1.994). Infine, il bitcoin rende il 3,3% ($ 38.896); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni sale al 2,866%, massimo degli ultimi tre anni.

Questo sta colpendo in particolare il “titoli di crescita (tecnologici)al valori ciclici di consumo e anche a valute digitali“, secondo Hussein Sayed, stratega di Exinity. Al contrario, l’attuale scenario di crescita più bassa e alta inflazione (stagflazione) favorisce azioni difensive, come elettricità, telecomunicazioni, cure mediche e consumi di base.