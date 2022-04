Wall Street prevede cali mentre Netflix affonda dopo i suoi risultati

Wall Street anticipare le cadute dopo rimbalzo di martedì. Gli investitori sono ancora consapevoli della guerra in Ucraina mentre si preparano a un periodo di crescita più bassa e alta inflazione, a causa dell’impatto del conflitto armato, come hanno anticipato FMI e il Banca Mondiale.

In questo modo, Tobia Adrianodirettore dei mercati monetari e dei capitali del FMI, ha commentato che “c’è il rischio di ulteriori vendite” nei mercati azionari a causa della “stretta monetaria” delle banche centrali.

“Non sarei sorpreso se vedessimo un riaggiustamento delle valutazioni degli asset in futuro e questo potrebbe essere sia nei mercati azionari che nei mercati societari: mercati obbligazionari e mercati sovrani”, ha spiegato in dichiarazioni a ‘CNBC’.

Il Il FMI ha già anticipato questo mercoledì il rischio che un’inflazione superiore alle attese costringa il Riserva Federale (Fed) alzare i tassi di interesse a livelli restrittivi per contenere i prezzi, in un momento di estrema incertezza geopolitica.

NETFLIX AFFONDA DOPO I SUOI ​​RISULTATI

Inoltre, il mercato sconta i risultati commerciali noti. Il protagonista negativo della giornata è Netflixche è crollato di oltre il 20% in pre-apertura dopo aver segnalato un inaspettato calo degli abbonati, che evidenzia l’intensa concorrenza delle altre piattaforme quando si tratta di attrarre nuovi clienti.

Dopo la fine della sessione, sarà il turno di Tesla, il più grande produttore mondiale di auto elettriche. Gli investitori vogliono sapere cosa prevede l’azienda e l’impatto dei blocchi in Cina sul suo tasso di produzione, nonché i problemi nella catena di approvvigionamento.

LA RUSSIA CONTINUA AD ATTACCARE I DONBÁS

Sul fronte di guerra, il L’offensiva russa nell’Ucraina orientale sta provocando una catastrofe umanitaria in città come Mariupolmentre ad altri paesi piace Finlandia stanno portando avanti i loro piani per entrare a far parte della NATO, una mossa che potrebbe aumentare ulteriormente la tensione tra l’Occidente e il Cremlino.

Per il momento, la prospettiva di un qualche tipo di accordo per porre fine al conflitto si sta attenuando, dal momento che Putin cerca di usare il suo vantaggio strategico per controllare il Donbas e stabilire un corridoio per il Mar Nero. Fino a quando non raggiungerai questo obiettivo, è improbabile che accetti di negoziare.

Nel panorama economico, il Libro Beige Fed, che raccoglie l’evoluzione dell’economia americana nelle principali regioni del Paese. I riferimenti all’inflazione e al ritmo di crescita saranno i punti salienti del documento.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale in rialzo dell’1% ($ 103,61) e il barile Brent avanzato dello 0,6% ($ 107,95), mentre il Euro Si apprezza lo 0,4% (1,0829). Oltre al oncia d’oro scende dello 0,8% ($ 1.944). Infine, il bitcoin in aumento dello 0,1% ($ 41.467); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni si rilassa al 2,903%.