Wall Street prevede acquisti soft in attesa di ulteriori risultati e del FMI

Wall Street prevede guadagni morbidi dopo Lunedi perdite moderate. Gli investitori focalizzano la loro attenzione risultati aziendali e nel tagliare le previsioni di crescita che vengono eseguite da grandi organizzazioni internazionali a causa della guerra in Ucraina.

Il Banca Mondiale ha abbassato la sua stima di crescita globale per il 2022 dal 4,1% al 3,2%a causa dell’impatto che l’invasione russa dell’Ucraina ha esercitato sull’economia mondiale.

Questo martedì si prevede che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) anche tagliare le sue previsioni di crescita a causa dell’incertezza generata dal conflitto armato. Allo stesso tempo, l’entità dovrebbe aumentare le proprie previsioni di inflazione.

A livello monetario, il ‘Falco’ James Bullardpresidente della Saint Louis Fed, non ha escluso un rialzo dei tassi di interesse 75 punti base contenere l’inflazione negli Stati Uniti, anche se “non è il mio scenario di base”, come ha assicurato lunedì. Secondo voi, sarebbe opportuno aumentare gli interessi di 50 punti base in ciascuno degli incontri che la Fed terrà nel 2022, per aumentare il prezzo del denaro a livelli di 3%-3,5%.

Per Bullard, la stretta monetaria non innescherà una recessionepoiché la loro previsione è di una crescita sana e superiore alla tendenza a lungo termine per il 2022 e il 2023.

Nel capitolo di risultati, prima dell’apertura pubblicheranno i loro account Johnson & Johnson, Hasbro e Lockheed Martin, tra gli altri. Dopo la chiusura del mercato, sarà la volta della piattaforma di contenuti Netflix.

Oltretutto, Twitter continua a focalizzare l’interesse. Secondo vari media, fondi di investimento come Apollo e Tommaso Bravo hanno mostrato la loro disponibilità a partecipare a a offerta pubblica di acquisizione sulla società con Elon Muskche ha lanciato un’offerta individuale di 43 miliardi di dollari sul social network.

Inoltre, il fondo Blackstone ha acquistato il proprietario dell’alloggio per studenti Comunità universitarie americane (ACC) per 12,8 miliardi di dollari.

sul fronte di guerra, La Russia ha lanciato la sua grande offensiva sul Donbas per impadronirsi dell’Ucraina orientale, pur continuando il suo assedio Mariupol. Per la sua parte, Francia ha chiesto un embargo sul petrolio russo, ma Germania Per il momento rifiuta questa misura, richiesta da sempre più paesi europei.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale in calo dello 0,9% ($ 107,22) e del barile Brent rende lo 0,7% ($ 112,41), mentre il Euro Si apprezza lo 0,2% (1,0870). Oltre al oncia d’oro scende dello 0,1% ($ 1.983). Infine, il bitcoin in aumento dello 0,5% ($ 40.743); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni anticipa al 2,878%, massimo degli ultimi tre anni.