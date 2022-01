Wall Street chiude la settimana contrastata dopo i risultati bancari e le vendite al dettaglio

Wall Street ha chiuso misto venerdì (Dow Jones: -0,56%; S&P 500: +0,08%; Nasdaq: +0,59%) dopo una sessione di forti cadute, effetti di giovedi correzione, e dopo aver conosciuto i risultati delle grandi banche statunitensi come Citigroup, Bank of America e Wells Fargo, oltre al gestore patrimoniale roccia nera. UN dati deboli sulle vendite al dettaglio a dicembre Non ha nemmeno aiutato il sentimento del mercato.

Dopo le cadute di 200 punti nell’ultima seduta, nel settimanale accumulato, il Dow Jones è sceso del -0,88%, che ha segnato la seconda settimana finora quest’anno che si è chiusa in rosso. Da parte sua, l’S&P 500 ha lasciato -0,30%, vicino al -0,28% del Nasdaq.

Gli investitori hanno seguito ruotando i propri portafogli verso titoli maggiormente legati al ciclo economico Y riducendo la tua esposizione ai titoli di crescita, associato alla tecnologia, in un contesto di rendimenti obbligazionari in aumento. Le “mani forti” puntano molto sui settori bancario ed energetico per i prossimi mesi, come si può vedere dal comportamento settoriale del mercato.

L’indice ‘S&P Energia’ ha apprezzato oltre il 13% dall’inizio dell’anno e il “Banche S&P” è aumentato di oltre il 10%, mentre il “Tecnologia dell’informazione S&P” ha perso circa il 6% nello stesso periodo; e il ‘S&P Semiconduttori’ È sceso di oltre l’8%.

Tutto questo in una scena di alta inflazione che ha portato a un importante cambiamento nella politica monetaria del Riserva Federale (Fed), come confermato questo giovedì dal nuovo vicepresidente dell’organizzazione, Lael Brainard, per la quale la riduzione dell’inflazione è diventata il compito principale della banca centrale nel 2022.

R) Sì, il mercato sconta già all’83% un primo aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti a marzo, che sarà seguito almeno da due o tre in più durante tutto l’esercizio. Cosa c’è di più, Girolamo Powell, il presidente dell’organizzazione monetaria, ha commentato martedì che la riduzione del saldo, attualmente a 8,8 miliardi di dollari, sarà presa in considerazione durante quest’anno.

Su questo tabellone, che include anche una forte crescita economica (Jamie Dimond, presidente e amministratore delegato di JP Morgan, anticipato qualche giorno fa che sarà il migliore dai tempi della Grande Depressione), gli investitori scommettono chiaramente su azioni legate al ciclo economico e che possono beneficiare di a contesto in aumento dei tassi di interesse, come i citati settori bancario ed energetico.

RISULTATI DELLE BANCHE

JP Morgan Chase ha registrato a 14% di calo degli utili del quarto trimestre, anche se ha guadagnato 10,4 miliardi di dollari e ha superato le stime. Le sue azioni sono diminuite drasticamente, oltre il 6%, dopo che il suo direttore finanziario ha avvertito “venti contrari” per i loro risultati e le maggiori pressioni salariali.

Gruppo Citta Ha anche subito pressioni al ribasso, dopo aver registrato un calo dell’utile a 3,17 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Questo venerdì ha chiuso con -1,2%.

In positivo ha citato Wells Fargo (+3,7%), dopo aver vinto 5,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre, cifra equivalente a un utile per azione (EPS) di 1,38 dollari e che supera gli 1,13 dollari previsti dal consenso.

Da parte sua, il più grande gestore patrimoniale del mondo, roccia nera, ha guadagnato $ 1,61 miliardi, che si traduce in $ 10,42 per azione, leggermente migliore di quanto stimato.

VENDITA AL DETTAGLIO E ALTRI MERCATI

Nell’agenda economica, il Vendite al dettaglio negli Stati Uniti per dicembre, che hanno chiaramente violato le previsioni di consenso. L’impatto di Ómicron e l’anticipazione degli acquisti natalizi spiegano i dati negativi, secondo Oxford Economics.

sono stati anche pubblicati la produzione industriale di novembre, che è scesa inaspettatamente dello 0,1%; e il la fiducia dei consumatori dall’Università del Michigan, che è stato posizionato a 68,8. Il dato rappresenta un calo rispetto al dato precedente, di 70,6, così come il dato atteso, di 70.

In altri mercati, petrolio Texas occidentale è aumentato del 2,6% a $ 84,26, mentre il Euro si deprezza dello 0,35% e passa a $ 1,1415. Oltre al oncia d’oro scende dello 0,30% a $ 1.815; e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni avanza all’1,788%. Infine, il bitcoin aggiunge l’1,04%, a $ 43.274.