Wall Street chiude con un segno misto e nuovi minimi annuali dopo un’altra giornata volatile

La volatilità continua a dominare Wall Street. Dopo una giornata di alti e bassi notevoli, il parquet di New York ha chiuso con segno misto (Dow Jones: -0,33%; S&P 500: -0,12%; Nasdaq: +0,06%) dopo il Le pesanti perdite di mercoledì e con nuovi minimi annuali: il Dow Jones è sceso di altri 3 punti e l’S&P ha chiuso giovedì con il peggior prezzo del 2022. Gli investitori continuano a vendere azioni in modo aggressivo, soprattutto nel settore tecnologico, in quanto non hanno il supporto monetario del Riserva Federale (Fed).