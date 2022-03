Wall Street aumenta i profitti dopo il forte rimbalzo degli ultimi giorni

Wall Street ha chiuso la giornata di giovedì prorogando (Dow Jones: +1,23%; S&P 500: +1,23%; Nasdaq: +1,33%) il forti guadagni il mercoledìDopo il Riserva Federale (Fed) aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti per la prima volta dal 2018 (Puoi controllare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamania’ sull’incontro).

La banca centrale americana avvia quindi a grande cambiamento nella sua politica monetaria, che d’ora in poi avrà come priorità assoluta la lotta all’elevata inflazione che minaccia la crescita economica. La Fed lo aveva previsto aumenterà l’interesse di un quarto di punto nei restanti sei incontri del 2022fino a livelli prossimi al 2%.

“Sappiamo bene che l’inflazione è troppo alta e utilizzeremo tutti i nostri strumenti per riportarla al nostro obiettivo del 2%. Tutti gli incontri sono vivi“ha detto il presidente dell’organizzazione, Jerome Powell.

Il banchiere centrale ha affermato che “crescita prevista del 2,8% ancora forte (è stato rivisto al ribasso dal 4%) e l’economia è pronta per i rialzi dei tassi“. E ha aggiunto che “Rischio di recessione a 12 mesi non particolarmente elevato“, che ha soddisfatto gli investitori.

Sulla riduzione del saldo, ha dichiarato che si può annunciare”al prossimo incontro“, anche se ha evitato di fornire troppi dettagli. Ricordiamo che il bilancio della banca centrale è ‘ingrassato’ fino a 8,9 trilioni di dollari, e che gli esperti prevedono che la Fed lo ridurrà di circa 100 miliardi di dollari al mese da metà anno, che inasprirà anche le condizioni finanziarie, sottraendo liquidità al mercato.

In questo scenario, la domanda è sapere come si comporterà il mercato e se queste misure saranno sufficienti per contenere i prezzi.

Soprattutto perché L’altro grosso problema per il mercato, la guerra in Ucraina, non è stato risolto., e su cui la Fed non ha capacità di agire. Se il conflitto persiste, aumenteranno il rialzo dei prezzi delle materie prime e i problemi nelle filiere, il che implica molta incertezza nel breve e medio termine.

In questo modo, Ucraina e Russia continuano a cercare di raggiungere una soluzione diplomaticaanche se dalla NATO e dagli Stati Uniti affermano che Putin potrebbe cercare di guadagnare tempo per raggruppare le sue forze e lanciare una nuova offensiva, perché la resistenza ucraina è stata molto più grande del previsto.

Puoi controllare qui l’ultima ora sulla guerra in Ucraina.

PAURA DI UN ERRORE MONETARIO

Gli esperti di Affitto 4 affermare che “troviamo una Fed più aggressivo del previsto, in quanto dà priorità assoluta alla stabilità dei prezzia fronte dell’intensificarsi delle pressioni inflazionistiche nel breve termine con il conflitto in Ucraina e un mercato del lavoro eccessivamente stressato.

Non si può escludere che l’aggressività nel tasso di breve termine aumenti portare a un errore di politica monetaria (La curva invertita tra 5 e 10 anni, per la prima volta da marzo 2020, indica importanti rischi per la crescita derivanti da un’eccessiva stretta monetaria).”

ECONOMIA, ANALISI TECNICA E ALTRI MERCATI

Questo giovedì è noto richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti, che è sceso a 214.000 nella settimana del 12 marzo da 229.000 della settimana precedente, secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Queste cifre sono leggermente al di sotto delle previsioni di consensoche prevedeva un calo a 220.000.

Dati corrispondenti al Indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, che sale a 27,4 punti. Un aumento molto notevole rispetto al mese precedente, che si attestava a 16 punti, e alla previsione del consenso, che stimava il livello di 15 punti.

Per analisi tecnica, il Nasdaq è riuscito a reggere in prossimità del supporto di 13.065 punti e “ha confermato un segnale di forza dopo aver superato la resistenza di 13.793 punti. Questo è un buon segnale che invita a pensare ad un allungamento dei guadagni a livello di 14.342 punti. È importante riuscire a superare questi prezzi, il che aprirebbe la strada a un attacco alla media mobile a 200 giorni. Per vedere un cambio di tendenza, dovremmo aspettare una chiusura sopra il 15.196 punti“, spiega César Nuez, analista di Trader Watch.

In altri mercati, il petrolio vola: greggio Texas occidentale è rimbalzato fortemente, 8,67% ($ 103,28), mentre il botte brent è rimbalzato con entusiasmo, in rialzo dell’8,77% ($ 106,75).

Da parte sua, il Euro ha apprezzato lo 0,58% ($ 1,1096), mentre il oncia d’oro è avanzato dell’1,47% ($ 1.937).

Inoltre, il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è cresciuto fino al 2,199%; e il bitcoin ha guadagnato lo 0,17% ($ 40.754).