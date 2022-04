Wall Street anticipa incertezza con il rendimento del decennale vicino al 3%

Wall Street prevede un’apertura indecisa e senza un trend definito dopo il Chiusura ribassista di giovedì e mentre le prestazioni di Obbligazione statunitense di 10 anni vicino al 3%, poiché il mercato continua ad adattarsi a uno scenario monetario più aggressivo da parte del Riserva Federale (Fed).

Il presidente della Fed, Girolamo Powellha confermato giovedì che i tassi di interesse aumenteranno 50 punti base il prossimo 4 maggio, quando l’organo tiene la sua riunione. Alza il prezzo del denaro di mezzo punto”È sul tavolo“, da quando è “essenziale“Riportare l’inflazione al livello del 2%, ha assicurato il banchiere centrale.

Inoltre, il capo della Fed non ha arricciato il naso a sua scelta “anticipare” ulteriori rialzi dei tassi dello 0,50% nelle riunioni futureche è stata accolta male dagli investitori, che prevedevano una stretta monetaria su larga scala negli Stati Uniti per contenere l’inflazione.

“Utilizzeremo i nostri strumenti per riportare la domanda e l’offerta in sincroniain modo che l’inflazione scenda e scenda senza un rallentamento equivalente a una recessione. Non credo che sentirai nessuno alla Fed dire che sarà semplice o facile: Sarà una grande sfida e faremo tutto il possibile per raggiungerlaPowell ha assicurato.

Inoltre, ha sottolineato che “non conteremo” sul “vero picco di inflazione registrato a marzo. Alzeremo davvero i tassi e raggiungere rapidamente livelli più neutri e poi più stretti se ciò si rivela appropriato una volta arrivati ​​lì”.

PREOCCUPAZIONE PER LA STAGFLAZIONE

Le osservazioni di Powell erano “più “falco” (aggressivo) del previsto“, secondo gli esperti di Renta 4, perché “rafforzano l’aspettativa di incrementi di 50 punti base nei prossimi tre incontri (in un contesto di alta inflazione e piena occupazione)” e che i tassi chiudono l’anno a livelli del 2,75%.

“Il preoccupazioni per la stagflazione riaffiorano a causa dei segnali in tempo reale di un mercato del lavoro rigido e del calo della fiducia delle imprese, insieme a un altro rimbalzo dei rendimenti dei Treasury a 10 anni, il tutto punteggiato da una valanga di guadagni”, ha affermato Chris Hussey, stratega di Goldman Sachs.

sul fronte di guerra, La Russia continua a raddoppiare la sua offensiva sul Donbas per controllare l’Ucraina orientale e ha rifiutato qualsiasi tipo di tregua pasquale ortodossa. Oltretutto, fino a 9.000 persone potrebbe essere sepolto in una fossa comune in una città fuori città di Mariupol, come hanno affermato le autorità ucraine in una dichiarazione su Telegram. Da parte sua, il Unione europea ha indicato che il sesto pacchetto di sanzioni potrebbe essere pronto in due giorni.

A livello economico verranno pubblicati gli indicatori Anticipo PMI manifatturiero e dei servizi per il mese di aprileche servirà a verificare l’impatto dell’attuale incertezza sull’economia americana.

ANALISI TECNICA E ALTRI MERCATI

Per analisi tecnica, “qualsiasi recupero nel Dow Jones supera i 35.372 punti“, spiega César Nuez, analista di Bolsamanía. “L’indice è riuscito a mantenere il sostegno del 34.000 punti e mantiene il suo consolidamento laterale”, anche se deve recuperare la sua “media di 200 sessioni” per migliorare la sua prospettiva, aggiunge questo esperto.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale scende dell’1,8% ($ 101,86) e il barile Brent rende l’1,9% ($ 106,43), mentre il Euro si deprezza dello 0,36% (1,0796). Oltre al oncia d’oro avanzato dello 0,1% ($ 1.949). Infine, il bitcoin in calo del 2,3% ($ 40.390); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni sale al 2,947%.