Wall Street anticipa guadagni con Tesla e Jerome Powell sotto i riflettori

Wall Street anticipare i guadagni dopo Mercoledì chiusura mistacausato dal storico crash di Netflix dopo i tuoi risultati. Gli investitori concentrano la loro attenzione su più conti aziendali e sull’aspetto di Girolamo Powell nel quadro della riunione del FMI.

Il business protagonista della giornata è Tesla, che sale del 7% in pre-apertura dopo essere sceso del 5% il giorno precedente. Il produttore di auto elettriche ha superato le previsioni con i dati del primo trimestredal momento che presentava un reddito vicino ai 19.000 milioni di dollari, con un margine lordo di quasi il 33%.

In aumento i costi di produzione, il fondatore e amministratore delegato dell’azienda, Elon Muskha commentato che “le cifre ufficiali in realtà sottovalutano la reale entità dell’inflazione” e che “è probabile che rimanga alta nel corso del 2022”. In questo senso, La sua previsione è che i costi aumenteranno “in modo significativo” quando i contratti di fornitura attualmente in vigore devono essere rinegoziati.

Altre società che presenteranno i propri conti durante la giornata saranno l’operatore di telecomunicazioni AT&TLa compagnia aerea American Airlines e il social network Affrettato (quest’ultimo dopo la chiusura).

PRESSIONI INFLAZIONISTI

In relazione alle pressioni inflazionistiche che preoccupano il mercato ed Elon Musk, il Libro Beige Fedche raccoglie l’evoluzione dell’economia americana nelle principali regioni del Paese, lo ha confermato mercoledì le pressioni inflazionistiche restano elevate e che le aziende continuano a trasferire i costi maggiori sui consumatori. Allo stesso modo, il documento ha confermato che l’economia statunitense cresce a un ritmo “moderato” da metà febbraio.

Pertanto, il riferimento principale per gli investitori sarà l’intervento di Girolamo Powellpresidente della Federal Reserve (Fed), in un dibattito sull’economia globale, nell’ambito dell’incontro tenuto dalla Fondo Monetario Internazionale (FMI) In New York.

Ricordiamo che il corpo tagliare le sue previsioni di crescita per l’economia americana al 3,7% nel 2022 e fino al 2,3% nel 2023, rispetto alla sua precedente stima del 4% e del 2,6%.

Nel panorama economico, il dati settimanali sulla disoccupazione e l’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia.

LA RUSSIA CONTINUA AD ATTACCARE I DONBÁS

Sul fronte della guerra, la Russia continua il suo grande offensiva sull’Ucraina orientale per ottenere il controllo del Donbas e ha detto che controlla già Mariupol. Nonostante il terribile attacco lanciato dal Cremlino, entrambe le parti continuano a negoziare, anche se non è previsto alcun accordo a breve termine, fino a quando Putin non potrà rivendicare una vittoria strategica di rilievo.

Per la sua parte, Stati Uniti d’America ha approvato più aiuti militari per l’Ucraina, mentre Cina rimane di profilo e si è opposto alle sanzioni unilaterali contro Mosca. Allo stesso tempo, il Unione europea lavora per imporre sanzioni al petrolio russo.

In altri mercati, il barile di greggio Texas occidentale sale dell’1% ($ 103,20) e il barile Brent avanzato dell’1,2% ($ 108,10), mentre il Euro si apprezza una % (1.085). Oltre al oncia d’oro % ($ 1.959). Infine, il bitcoin h% ($ 41.225); e la redditività di Obbligazione statunitense di 10 anni %.