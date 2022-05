“Wagatha Christie” ha spiegato: tutto da sapere sul caso per diffamazione di Rebekah Vardy e Coleen Rooney in corso

È il processo che ha affascinato il Regno Unito, seduto all’incrocio tra le ossessioni della cultura delle celebrità, il calcio della Premier League e le antiche istituzioni della società britannica che nessuno avrebbe potuto immaginare esistessero. Questa è la versione di prova di “Wagatha Christie”, due anni e mezzo in preparazione e sicuramente otterrà la sua miniserie in streaming premium in molto meno tempo.

Rebekah Vardy, moglie dell’ex attaccante dell’Inghilterra Jamie Vardy, ha citato in giudizio Coleen Rooney, moglie dell’ex attaccante dell’Inghilterra Wayne Rooney, per diffamazione. Per chi non lo sapesse, sono le “WAGs” o “mogli e fidanzate” nel portmanteau di Wagatha Christie. Il mondo completamente moderno delle storie di Instagram, il ridicolo dietro le spalle su WhatsApp e l’indignazione che deriva dall’essere non seguiti sui social media si è schiantata contro le Royal Courts of Justice. Nessuno può distogliere lo sguardo.

Allora, come siamo arrivati ​​qui?

Torniamo indietro ai giorni felici del 2019, quando il coronavirus era davvero un concetto nuovo e Wayne Rooney stava tornando indietro negli anni con la DC United in MLS. Dall’altra parte dello stagno, sua moglie era preoccupata. Qualcuno aveva fatto trapelare storie su di lei al quotidiano The Sun. Si potrebbe considerare questo un rischio professionale per Coleen Rooney, l’amante d’infanzia di Wayne, che ha trascorso più della sua vita sotto i riflettori dei tabloid che fuori, ma comprensibilmente ne aveva abbastanza dei suoi affari privati ​​sfrecciati sui tabloid.

In cinque mesi Rooney ha eseguito quella che ha definito una “operazione di puntura”, impedendo a tutti tranne che a un account di visualizzare le sue storie su Instagram. Da lì ha pubblicato “una serie di storie false per vedere se si sono fatte strada nel giornale”. Ecco, ha detto, alcuni l’hanno fatto: una possibile apparizione in Strictly Come Dancing, una villa allagata, un viaggio in Messico. Questo era abbastanza. Credeva di sapere “per certo” chi era il responsabile. Solo tre ellissi erano sufficienti per trasmettere la tensione come ha rivelato.

“E’… il conto di Rebekah Vardy.” Presto Internet prese fuoco e nacque Wagatha Christie. Vardy è stata irremovibile sin da quando non era lei la fuga di notizie, notando che altri avevano accesso al suo account Instagram, tra cui un’agenzia di pubbliche relazioni e un’agenzia pubblicitaria, e suggerendo che se Rooney fosse stata in contatto in anticipo avrebbe potuto cambiare la password.

Nessuna delle parti si è tirata indietro. Quando il Daily Mail ha chiesto a Vardy se avesse litigato con Rooney, lei ha detto: “Sarebbe come litigare con un piccione. Puoi dire che hai ragione ed è sbagliato, ma ti rovinerà comunque capelli.”

Nella stessa intervista ha aggiunto: “Penso che sia andato oltre le scuse, vero?”

Intervengono gli avvocati

Nel luglio 2020 Vardy ha intentato una denuncia per diffamazione contro Rooney, sostenendo che le affermazioni fatte contro di lei avevano causato “estremo disagio, dolore, ansia e imbarazzo”. In un’udienza preliminare nel novembre 2020, il giudice Mark Warby ha concluso che la dichiarazione di Rooney secondo cui la fuga di notizie era stata “il racconto di Rebecca Vardy” costituiva un’accusa diretta contro il 40enne.

Entrambe le parti hanno accumulato costi per le successive udienze, che si sono concluse questa settimana davanti all’Alta Corte poiché entrambe le parti si sono rifiutate di accettare un accordo che le avrebbe risparmiate denaro. Per Vardy, i suoi avvocati hanno detto 18 mesi fa, si tratta di “rivendicazione[ing] la sua reputazione”.

L’ultima dal processo

Giovedì, Vardy è stata sottoposta al suo terzo giorno di controinterrogatorio quando l’avvocato di Rooney, David Sherborne, ha tentato di dimostrare di essere personalmente responsabile della divulgazione di storie. La legge inglese sulla diffamazione richiede a Rooney di dimostrare che è stato specificamente Vardy a far trapelare le storie o di convincere il giudice, il giudice Karen Steyn, che la sua rivelazione era nell’interesse pubblico.

Con gran parte della storia della comunicazione tra Vardy e il suo agente Caroline Watt che è scomparsa (ne parleremo più avanti), il team di Rooney ha suggerito che stesse mentendo sull’estensione del suo rapporto con la stampa. Vardy ha ammesso di aver tentato di far trapelare una storia sull’arresto dell’allora compagno di squadra di suo marito a Leicester, Danny Drinkwater, per guida in stato di ebbrezza, ma ha insistito sul fatto che fosse una tantum.

Agenzia Anadolu



Gli avvocati di Rooney l’hanno anche interrogata in un’intervista che aveva rilasciato al News of the World nel 2004 in cui ha rivelato che la pop star Peter Andre era “impiccata come una piccola chipolata”, commenta che ha detto che “si rammarica profondamente”. Hanno anche suggerito che Vardy avesse incaricato il suo agente Caroline Watt di far trapelare storie su un altro giocatore dell’allora Leicester, ora Manchester City, Riyad Mahrez, che aveva saltato l’allenamento.

I messaggi scambiati tra i due hanno mostrato che Watt aveva suggerito di far trapelare la storia a un giornalista di Sky Sports, con Vardy che ha risposto che non voleva che “tornasse su di me”. Quando Watt ha detto: “Posso dirlo a qualcuno”, ha detto Vardy, “fallo”.

Vardy ha detto che aveva “spettegolato su cose che erano già di dominio pubblico”. Watt, nel frattempo, è stato ritenuto non abbastanza in salute per fornire prove.

Il telefono scomparso e l’armadietto di Davy Jones

Sherbourne ha detto che non era chiaro se Watt avesse effettivamente fatto trapelare la notizia poiché il suo telefono ora giace sul fondo del Mare del Nord. Come ha affermato l’avvocato di Rooney, la scorsa estate il “povero sfortunato telefono” dell’agente di Vardy era caduto in mare “in pochi giorni” dalla sua squadra che aveva chiesto di esaminarlo.

Nel frattempo, la stessa Vardy non è in grado di accedere ai suoi messaggi WhatsApp dopo che un esperto IT incaricato di eseguirne il backup ha perso la password. Anche WhatsApp del marito Jamie Vardy è stato violato.

Sherbourne ha affermato in osservazioni scritte che Vardy e il suo team si erano impegnati in uno sforzo “deliberato e calcolato” per eliminare le prove. Gli avvocati di Vardy, guidati da Hugh Tomlison, hanno descritto l’affermazione come “completamente infondata”. “Non esiste una tale campagna di cancellazione”, hanno detto. “Il motivo per cui non ci sono prove dirette contro la signora Vardy è perché non l’ha fatto.”

Quello che viene dopo?

Il processo è entrato nel terzo dei sette giorni previsti giovedì con Rooney che dovrebbe testimoniare il prossimo. Anche suo marito Wayne potrebbe prendere posizione prima che Steyn emetta il suo verdetto.

Per il vincitore il loro conto pesante arriverà almeno con una fetta di vendetta sul lato. Chi non ha successo avrà solo gli onorari dei suoi avvocati per la compagnia.