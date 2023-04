Vuoi un’arredamento di lusso nella tua casa? La poltrona di Zara Home soddisfa tutti i requisiti

Le poltrone possono avere un ruolo di primo piano nella casa, poiché oltre a offrire un posto dove sedersi, possono anche essere molto importanti dal punto di vista decorativo. La loro estetica può sicuramente aggiungere stile e personalità a qualsiasi ambiente. Oggi vi mostriamo una poltrona di Zara Home che conquista a prima vista per la sua estetica spettacolare, un pezzo di alta qualità che può diventare la protagonista di un’arredamento di lusso nella tua casa… un successo di vendite!

Zara Home offre nel suo vasto e interessante catalogo una grande varietà di mobili con cui decorare le diverse stanze della tua casa, sempre con la premessa di essere pezzi con uno stile unico che aggiunga personalità all’ambiente, e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. La società galiziana, che appartiene al gruppo Inditex, ha negozi in oltre cinquanta paesi, riscuotendo successo in ognuno di essi.

La poltrona imbottita di Zara Home che ti farà innamorare

Si tratta della Poltrona imbottita bouclé, una bellissima poltrona con un rivestimento semplice ed elegante che sta riscuotendo grande successo tra i clienti del negozio galiziano. È senza dubbio uno di quei pezzi che conquistano a prima vista e la tua mente trova subito il posto migliore per loro nella tua casa. Attualmente ha un prezzo di 249€, un importo significativo ma in realtà si tratta di un mobile di qualità che potrai utilizzare per molti anni se lo curi bene.

Caratteristiche e dettagli della poltrona imbottita di Zara Home

Questa fantastica poltrona imbottita di Zara Home presenta un bellissimo rivestimento in tessuto bouclé che le conferisce un aspetto accattivante e lussuoso, tipico delle case che si vedono nei programmi e nelle riviste di arredamento. La poltrona include dei fermi regolabili nella parte inferiore di ogni gamba, utili sia per mantenere la stabilità sia per evitare che le gambe graffino e rovinino il pavimento quando si sposta la poltrona o ci si siede su di essa.

Le sue dimensioni sono 80 cm di altezza, 70 cm di larghezza e 68 cm di profondità, con un peso di 8,642 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua realizzazione, la struttura è composta al 60% da legno di pino e al 40% da compensato, le gambe sono in legno di caucciù al 100%, il rivestimento è in 95% poliestere e 5% acrilico, mentre l’imbottitura è in 100% poliuretano. Da sottolineare il contrasto tra il bianco del tessuto bouclé e il colore naturale del legno delle gambe e dei lati, che risulta spettacolare e molto accattivante.

Come prendersi cura della poltrona imbottita di Zara Home

È molto importante che, per prolungarne la durata, mantieni questa poltrona imbottita di Zara Home lontana dalla pioggia, dall’acqua e dai vestiti umidi, e da qualsiasi liquido in generale, poiché potrebbe rovinarsi facilmente. Seguendo queste semplici indicazioni, potrai godere della tua poltrona imbottita di Zara Home per molti anni, aggiungendo un tocco di classe e lusso alla tua casa.

