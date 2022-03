Volkswagen Veicoli Commerciali torna in profitto nel 2021: guadagna 74 milioni

Veicoli commerciali Volkswagen registrato a utile operativo di 74 milioni nel 2021dopo aver perso 454 milioni nel 2020, secondo i dati presentati martedì dall’azienda.

Dopo aver chiuso l’anno precedente con perdite per 454 milioni, l’azienda ha venduto 359.500 veicoli commerciali ai propri clienti nell’ultimo anno. Il dato presuppone una rcalo del 3,23%. rispetto al 2020, quando sono state vendute 371.000 unità. “La forte domanda per i nostri prodotti mostra la forza del marchio e il grande interesse che i clienti hanno per i prodotti che offriamo”, ha assicurato. Carsten DentroPresidente Consigliere Amministrativo.

Per la sua parte, Michael Obrowskiil direttore finanziario della società, ha sottolineato che “c’erano diverse logiche conseguenze della situazione di mercato nel 2021 che hanno influito positivamente sui nostri risultati: tra queste, meno supporto alle vendite e un business di auto usate molto forte ancora una volta”.

“Un altro fattore chiave per il risultato positivo è stata l’elevata disciplina delle spese e l’ottimizzazione dei costi in tutto il nostro marchio. Hanno reso possibile una ripresa impressionante prima del previsto”, ha aggiunto Obrowski. Ed è che il significativa riduzione dei costi di ricerca e sviluppo hanno contribuito al risultato positivo dell’azienda: nel 2021 si sono ridotti del 41,6%, passando dai 1.031 milioni del 202 ai 602 milioni di euro dello scorso anno.

Infine, Intra ha sottolineato che nel 2030 “più del 55% dei nostri veicoli in Europa saranno veicoli elettrici a batteria alimentati da elettricità verde”.