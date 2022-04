Volatilità del mercato: Skilling non lascia che la stagflazione rallenti il ​​suo piano di investimento

Con la missione di “rendere il trading semplice e accessibile a tutti in un ambiente trasparente e sicuro”, abilitàuna fintech con capitale scandinavo, resiste al mondo volatile del mercato azionario in modo che gli investitori non permettano alla stagflazione di fermare i loro piani di investimento per il 2022.

Fondata nel 2016 e supervisionata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, Skilling mira a riunire investitori di tutti i livelli, rendendo gli investimenti facili sia per i trader esperti che per quelli inesperti. Skilling ha più piattaforme che consentono a tutti di connettersi ai mercati finanziari globali ed esplorare il loro pieno potenziale.

I trader stanno diventando più sofisticati e cercano modi per essere più strategici sia negli strumenti in cui investono che nell’esposizione di ciascuno di essi. Le condivisioni frazionarie diventano un potente strumento nelle tue mani che te lo permette acquistare o investire facilmente in una più ampia varietà di azionidiversifica il tuo portafoglio ed entra o esci da posizioni a seconda della direzione del mercato.

Skilling ha creato un’offerta di CFD su azioni ben bilanciata con trading frazionato, consentendo dimensioni commerciali flessibili e zero commissioni. Offerte più di 900 strumenti finanziari su Forex e CFD insieme.

SU COSA DEVONO CONCENTRARE I COMMERCIANTI DI AZIONI QUEST’ANNO?

La pandemia ne ha rivelati molti tendenze chiave, come la domanda di semiconduttori e chip per computer. Parte di questa affermazione è dovuta alla versatilità dei chip informatici utilizzati in vari settori, inclusa l’industria automobilistica, e con l’implementazione del 5G in tutto il mondo, questo slancio dovrebbe aumentare.

Elon Musk ha recentemente twittato: “La Spagna dovrebbe costruire un enorme pannello solare. Potrebbe alimentare tutta l’Europa”. Questo messaggio arriva dopo gli ultimi eventi economici di quest’anno, come la guerra tra Russia e Ucraina e il suo impatto sull’energia e sull’economia. Questi tipi di commenti, in particolare da figure di spicco e leader, possono avere un impatto sul trading azionario. Con così tanti eventi che accadono nel mondo e nell’economia, ha senso rivedere ciò che sta accadendo nei mercati azionari globali.

Sebbene Intel fosse ai suoi tempi dominante nel settore, da allora è stato superato da concorrenti come AMD e Nvidia, che hanno innovato in modo più rapido ed efficiente. Per questo motivo, gli investitori dovrebbero tenere conto del tasso di innovazione della società tecnologica di Santa Clara prima di scommettere sul valore. Tuttavia, la società americana si sta coprendo esternalizzando la produzione in Asia; Con questa misura, Intel spera di riconquistare successo e quote di mercato. Tuttavia, ciò dipenderà dalla protezione della sua quota di mercato dai chip esistenti mentre innova. Solo allora ci saranno le azioni del gigante dei computer più attraente per gli investitori.

Uno degli aspetti che ha acquisito particolare importanza negli ultimi tempi è stato il forza del chipmaker accanto alle tradizionali aziende tecnologiche blue-chip come Apple e Microsoft. La società fondata da Bill Gates e Paul Allen ha leggermente aumentato il suo livello di crescita, mentre Apple ha continuato la sua rinascita, ma Adobe ha battuto le stime degli analisti in quasi tutte le metriche nel suo ultimo rapporto sugli utili.

Gli indicatori anticipatori suggeriscono a rallentamento economico mondiale nel 2022 e il consiglio di esperti suggerisce di evitare stagflazione. Si consiglia ai trader di scegliere titoli che possono uscire in vantaggio. Una maggiore esposizione ai titoli di tabacco, alimentari, farmaceutici, sanitari e delle bevande potrebbe essere una potenziale allocazione vincente nel 2022. Sarebbe saggio riflettere, riallocare e copertura con operazioni di CFD (contratti per differenza). Non lasciare che la stagflazione fermi i tuoi piani di investimento per il 2022.

PERCHÉ COMMERCIARE AZIONI CFD CON ABILITÀ?

Il trading attraverso la piattaforma Skilling è più efficiente, poiché non ci sono intermediari, è facile registrarsi e puoi sperimentare diverse opzioni di investimento mentre prendi posizioni anche sui prezzi in calo. L’abilità ha a assistente di investimento incentrato sui principianti il cui obiettivo è spiegare i fondamenti del trading e aiutarti a configurare il tuo primo investimento in base ai tuoi interessi.

Skilling si sforza di diventare uno dei fornitori di azioni più grandi e inclusivi aggiunge costantemente nuovi CFD su azioni alla sua offerta. Le azioni popolari offerte da Skilling includono (ma non sono limitate a): Spotify, Apple, Microsoft, Puma e PepsiCO, Google, Tesla, Amazon, H&M e le spagnole Endesa, CaixaBank e Repsol tra molte altre opzioni.

Fai trading di CFD su azioni con Skilling, su condizioni operative superiori e stabili, con ottima esecuzione e ottimi spread. Approfitta della sua tecnologia di trading intuitiva e facile da usare e delle commissioni zero (con eccezioni). Puoi anche saperne di più sui mercati con gli approfondimenti di mercato regolari di Skilling, così come i webinar settimanali in lingua spagnola e altre risorse educative.

(avviso di rischio– L’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi).