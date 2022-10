Voci sul trasferimento del Chelsea: Christopher Nkunku potrebbe trasferirsi dall’RB Lipsia mentre i Blues inseguono l’ennesimo attaccante

Il Chelsea sta lavorando duramente per arrivare in testa alla linea di Christopher Nkunku, lavorando per capire una commissione di trasferimento con l’RB Lipsia secondo BILD. È possibile che stiano anche conducendo le sue visite mediche in anticipo. Ci sono rapporti contrastanti sul fatto che sia suo esami medici il mese scorso aveva qualcosa a che fare con una mossa del Chelsea, ma Fabrizio Romano di CBS Sports riferisce che le visite mediche di agosto erano per il Chelsea, mentre altri punti vendita in Francia sostengono che fosse una questione non correlata. L’attaccante francese ha firmato in estate un nuovo contratto con l’RB Lipsia che conteneva 60 milioni di euro, segno che il club tedesco si sta preparando per la sua eventuale partenza. Nkunku è una minaccia offensiva che può ricoprire più posizioni e ha segnato 54 gol e assistito altri 48 in più di tre stagioni in Germania.

L’RB Lipsia ha già aggiunto Timo Werner dal Chelsea mentre il loro attacco riceverà un’altra spinta dall’arrivo di Benjamin Sesko dall’RB Salisburgo. L’attaccante 19enne non si unirà fino a dopo giugno del 2023, ma il suo arrivo pone le basi per l’RB Lipsia per trasferire Nkunku e sostituire la loro giovane e costosa stella con una preziosa prospettiva giovane all’interno della loro famiglia di club. Nkuku ha attirato l’interesse del PSG durante l’estate, ma dopo aver raggiunto un accordo per un nuovo contratto con l’RB Lipsia, questo ha interrotto le sue possibilità di trasferirsi prima della stagione in corso.

Sotto il nuovo proprietario Todd Boehly, il Chelsea è stato estremamente attivo nel mercato di trasferimento e con Graham Potter ora in disparte dopo aver sostituito Thomas Tuchel, i Blues stanno cercando di capire il modo migliore per schierare la loro squadra. Nkunku gli avrebbe dato una bella forza in attacco. Potter ha esperienza con giocatori che possono ricoprire una varietà di posizioni in prima linea, poiché ha schierato Leandro Trossard in quel modo a Brighton, ma mentre Nkunku è altrettanto versatile e può giocare ovunque sia necessario per mantenere le difese avversarie in punta di piedi, è anche un calibro di giocatore molto più alto di Trossard. Quindi, anche se non c’è un accordo ufficiale con Nkunku e Chelsea, o con qualsiasi altro club, è un accordo che ha senso per entrambe le parti.

Anche l’attuale gruppo di attaccanti del Chelsea ha lasciato molto a desiderare nell’ultima stagione e mezza, nonostante i loro nomi di alto profilo. La scorsa estate Romelu Lukaku è stato ceduto in prestito all’Inter, un anno dopo che il Chelsea lo aveva firmato, e Pierre-Emerick Aubameyang è stato chiamato il giorno della scadenza per rafforzare le loro opzioni. Ma il gruppo, che comprende giocatori di alto profilo come Kai Havertz e Christian Pulisic che non sparano e il nuovo arrivato Raheem Sterling sembra essere l’unico attaccante che ha anche una stagione decente, aggiungere alla fine un’altra opzione aiuterebbe a spingere i giocatori attualmente allo Stamford Bridge dando a Potter più qualità con cui lavorare.

La clausola rescissoria di Nkunku non entrerà in vigore fino all’estate del 2023, motivo per cui se il Chelsea o qualsiasi altro club volesse aggiungerlo prima, dovrebbero negoziare una struttura tariffaria diversa con l’RB Lipsia. La squadra tedesca sta attraversando un inizio di stagione deludente e l’allenatore Domenico Tedesco è già stato sostituito da Marco Rose, quindi Nkunku potrebbe plausibilmente voler uscire a gennaio se non sembra che gareggerà per i trofei. Ma a prescindere, sembra che le ruote siano in movimento per un’uscita entro l’estate del 2023 e se e quando ciò accadrà , il Chelsea sta spingendo per diventare la sua destinazione preferita.