VMWare vola a Wall Street grazie alle voci sull’acquisizione di Broadcom

Il fornitore di servizi cloud VMware È stato sparato sopra il 19% in Wall Street dopo che l’intenzione del chipmaker è diventata nota broadcom per acquisire la società con sede in California.

Come ha appreso ‘Reuters’, le trattative tra le due società sono ancora in corso e non vi sono segnali di un’imminente accordo. Anche i dettagli della possibile acquisizione sono sconosciuti.

L’acquisizione diversificherebbe ulteriormente l’attività di Broadcompassando dai semiconduttori al software aziendale, dopo aver acquisito CA Technologies per 18,9 miliardi di dollari e aver acquistato la divisione di sicurezza di Symantec Corp per 10,7 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni.

Michele Dell è il più grande investitore in VMWare, dove la sua partecipazione ammonta al 40%, mentre la società di venture capital D’argento Lagoche ha anche partecipazioni in Broadcom, detiene il 10% delle azioni di VMWare.

Da parte sua, i titoli Broadcom sono scesi di oltre il 4% sul pavimento di New York.