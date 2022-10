“Viviamo con il dolore mentre aspettiamo le prove”

Il Liste d’attesa della Catalogna sono tornati a aumento quest’anno dopo essere migliorati nel 2021 rispetto al 2020, il grande anno della pandemia in cui tutto si è fermato. In parte è perché gli ospedali hanno attività recuperata dell’era pre-covid e perché ora sta emergendo tutto sottodiagnosticato e non trattato negli ultimi due anni.

Ma dietro le cifre ci sono persone che aspettano, con sofferenza e angoscia, essere servito. EL PERIÓDICO ha parlato con due donne che devono aspettare sei mesi per ottenere un’ecografia e con un uomo che ancora non ha nemmeno programmato la sua seconda protesi d’anca Nessuno di loro soffre di gravi malattie, poiché l’urgenza viene trattata senza indugio, ma il dolori quotidiani limitare le loro vite.

Herme Bartoll: “I grandi medici sono ancora nel pubblico”

Sei mesi è quello che devi aspettare Carmen Hermelinda Bartoll ‘Erme’, residente nel quartiere di Sant Martí a Barcellona, ​​per fare a ultrasuoni. Questa donna di 75 anni ha trascinato problemi digestivi. “Sono andato dal mio medico assistenza sanitaria di base, che mi ha trattato molto gentilmente. Non ci vedevamo dal covid-19, ma avevamo comunicato attraverso Il Meva Salud. Mi ha chiesto di visitare ecografia addominale per vedere come funziona il mio fegato”, spiega Herme. Il medico ha chiesto un appuntamento per il test il 16 settembre. Il sistema l’ha chiamata a fare il test il 3 marzo 2023, sei mesi dopo.

Herme, in pensione, “ha cose” da anni. È passato un po’ di tempo da quando ho fatto un tracciare del tuo sistema digestivo, che ti dà problemi. “Ho avuto problemi di digestione. Dal momento che la colonscopia è spiacevole, faranno l’ecografia”, dice. Ma per altri cinque mesi, niente. “Ho disagio. Le cose della digestione danno un cattivo corpo in generale. Mi fa male l’addome ovunque”. racconta.

“Mi fa male l’addome ovunque. Mi hanno dato il tempo per un’ecografia in 6 mesi”

Nonostante questo, Herme ha deciso di non lamentarsi. “Lo pensavo come non c’è urgenza -non sto avendo emorragie, per esempio-, non ho intenzione di lamentarmi”, dice questo residente di Barcellona che, inoltre, ha fatto parte di gruppi per la difesa della salute pubblica a Sant Martí per anni. “Mi piacerebbe se il sanità pubblica funzionerebbe bene. Dobbiamo difenderlo molto. Sono molto dispiaciuto che si verifichino questi ritardi, e questa volta è toccato a me”, si lamenta.

Herme conosce “più persone” che si trovano nella sua situazione. Lei, che ha vinto un cancro nel 1980 e un altro nel 2001, ogni volta che ha un'”urgenza” va al Sanità privata. “Ho fatto prevenzione in tutti questi anni nel settore privato: mammografie, densitometria e visite dal reumatologo, dal ginecologo e dall’oculista. pagamento”, Lui dice.

Assicura che, quando vede che qualcosa sta “danneggiando” la sua salute, paga per non aspettare. Ad esempio, non molto tempo fa è stato operato cascate E pagato 3.000 euro per occhio. “Allo stesso tempo continuo a usare e difendere la salute pubblica. Voglio spendi più soldi per questo. I grandi medici sono nel pubblico e Dobbiamo lottare duramente per lei”. conclude.

Mari Carmen del Jesús: “Pago un fisio mentre aspetto l’ecografia alla spalla”

La storia di Mari Carmen del Gesù, vicino di Polinyà (Vallès Occidental), è simile a quello di Herme: deve anche aspettare sei mesi per farne uno ultrasuoni. “Porto con me dolore alla spalla sinistra da novembre 2021. Sono andato a fisioterapista fare riabilitazione. pagando, Sicuro. Visto che non stavo migliorando, il fisioterapista mi ha detto di fare un test”.

Così, Mari Carmen è andata al suo centro di cure primarie (CAP) nel marzo di quest’anno. Il dottore, dice, gli ha chiesto di visitarlo per un’ecografia per scoprire cosa c’è che non va nella sua spalla, ma fino a settembre è rimasto senza sapere “niente”. “Venerdì 23 settembre ho ricevuto un messaggio per fare un’ecografia il 14 marzo 2023”, dice.

“Cose di base come indossare la cintura di sicurezza dell’auto mi fanno vedere le stelle”

Nel frattempo, Mari Carmen ha il movimenti molto limitati. Riesce a malapena ad alzare il braccio o aumentare di peso. Il fisioterapista sottolinea che si tratta di qualcosa legato al legamento, ma per essere sicuro di ciò, è necessario fare un test.

“Per tutto questo tempo soffro e, per sopportarlo, vado una volta al mese dal fisioterapista. Ma il fastidio c’è ancora. E sto pagando per un servizio che la Social Security avrebbe già elaborato per me se mi avessero guardato”, si lamenta questa donna di 45 anni. Il fisio le costa 40 euro al mese. “I primi tre mesi sono andato ogni settimana o settimana e mezzo.”

Salire in macchina e allacciarsi la cintura di sicurezza sono gesti quotidiani che fanno di te “vedere le stelle”. Ora deve fare “tutto” con il braccio destro. “Ho notato quante cose faccio con il mio braccio sinistro. Cose molto semplici come tirare la cintura di sicurezza in macchina”. A marzo sarai testato al Ospedale Parc Tauli a Sabadell. Mari Carmen lavora in un ufficio a Polinyà.

Lluís Francès: “C’è molta dilatazione tra le prove. La mia vita è molto limitata”

Luis Francesco aveva un incidente sul lavoro ad aprile 2019. Lui, che ha lavorato come tecnico della cultura presso il Comune di Palau-Solità i Plegamans (Valle occidentale) dirigere un teatro comunale, cadde dal palco sostenendo tutto il suo peso su una gamba.

Secondo lui, il mutuo non lo ha visitato correttamente (ha prescritto solo alcuni antinfiammatori), poi è arrivato il parto e persino giugno 2020 non poteva andare al suo CAP. Lì hanno chiesto un appuntamento per alcuni Radiografie per settembre 2020, che rifletteva che c’era stato un spostamento della testa del femore sinistro, che era “incastonato” nell’anca sinistra. Dopo più di un anno di camminata scorretta, si era anche infortunato all’anca destra.

Nel novembre 2020, un traumatologo ha visto che Lluís aveva problemi a entrambi i fianchi e Avevo bisogno di percorsi protesici. In data odierna, hanno solo messo uno nel Ospedale Mollet, quello a destra, e lo assicura nemmeno in lista d’attesa per la protesi anca sinistra. Per fare ciò, devi prima recuperare dal primo. “Ho ricevuto la mia prima protesi il 7 settembre di quest’anno. Ma dall’incidente, il prima visita traumatica non me l’hanno fatto fino a quando Novembre 2020. E la prima visita con il traumatologo specialista dell’anca non è stata fino ad agosto 2022. Un problema sono le liste di attesa, ma un altro problema non meno importante è che c’è molto dilatazione dalla prima visita finché non ti visita davvero specialista”, denuncia quest’uomo di quasi 63 anni.

“Ho programmato l’operazione fino a quattro volte. Poiché l’ho forzata per così tanto tempo, ho sviluppato un’ernia inguinale”

Da quando ha avuto l’incidente e fino a quando non è stato operato per la prima volta (tre anni e mezzo dopo), Lluís afferma di aver vissuto un intero Odissea, con una pandemia nel mezzo, nella sanità pubblica in modo che gli specialisti possano assisterlo e programmare gli esami. La prima risonanza magnetica non è stata eseguita fino a febbraio 2021: lì hanno visto a piccola ernia del disco Ma i test per verificare il tenerezza alle gambe, colpiti da lesioni lombari, non li ricevettero fino al novembre dello stesso anno. Grazie al fatto che si è lamentato, il reciproco li ha fatti entrare Giugno. Due mesi dopo, nell’agosto 2021, a traumatologo gli fece visita per controllargli i fianchi. Ma fino a 13 mesi dopo non hanno operato al primo fianco.

L’operazione, assicura, è andata bene, ma lo è stata tanto tempo “forzando”, che ha finito per sviluppare un ernia inguinale. “A giugno sono andato a trovarmi e mi hanno dato appuntamento per operarla per un anno dopo [junio de 2023]”, dice. Mentre aspetta di riprendersi, assicura che la sua vita è così “molto limitato”. rimani basso “per malattia comune”, quando, secondo lui, avrebbe dovuto trattarsi di “congedo per malattia accidentale” se fosse stato visitato e correttamente diagnosticato dal medico della compagnia di assicurazione del lavoro. È così da più di un anno e mezzo. “Vado con stampelle Non ho l’ascensore in casa e ricevo riabilitazione domiciliare” lascia Luis.