“Vivere in pace il processo finale della vita è un diritto umano”

Riferimento mondiale in cure palliativesi, Saverio Gomez-Batiste è il direttore scientifico del ‘Programma di assistenza completo per le persone con malattie avanzate’ del Fondazione ‘la Caixa’. Il programma, che dal suo lancio nel 2008 ha implementato 65 team di assistenza psicosociale, con quasi 300 professionisti, e ha servito più di 600.000 personetra pazienti e parenti, ha riunito questa settimana al CaixaForum Valencia l’intero team psicosociale per continuare ad approfondire Sguardo sistemico all’assistenza completa alle persone alla fine della vita.

Le cure palliative di fine vita sono un diritto?

Dev’essere. È un diritto umano fondamentale. Ma scopriamo che molte volte l’assistenza psicosociale e spirituale non è inclusa nel portafoglio dei servizi. Ecco perché sottolineiamo l’assistenza multidimensionale e multidisciplinare che affronta i bisogni fisici ed emotivi, sociali, spirituali ed etici dei pazienti e delle loro famiglie.

Una morte dignitosa?

Ci sono diverse parole che dobbiamo salvare. Una è la dignità al termine della vita, che talvolta è stata associata all’eutanasia, ma in realtà è un fine vissuto con dignità e rispettato dagli altri.

Quali altre parole dovremmo salvare?

Compassione e spiritualità. La compassione è un sentimento umanistico, non strettamente religioso. È la risposta umana individuale per accompagnare la sofferenza. La spiritualità trascende anche la religione, ha a che fare con la propria vita che ha significato e credenze. Le persone con convinzioni e convinzioni vivono meglio con la malattia avanzata rispetto a quelle che non lo fanno. Quello che abbiamo fatto nel programma è professionalizzarlo e far sì che il paziente trovi un significato nella sua vita.

Quali sono gli obiettivi del programma?

Migliora i bisogni sociali insoddisfatti, riempi quel buco. La missione del programma è di prendersi cura e sostenere le persone che hanno malattie avanzate e le cui esigenze psicosociali, spirituali ed etiche non vengono soddisfatte perché, come ho detto, questo argomento è poco o per niente affrontato. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita e l’accoglienza e l’adattamento alla malattia avanzata della persona che ne soffre e dei suoi familiari, incoraggiare il processo di fine vita a essere vissuto serenamente, ma anche ad essere visto come un diritto. Per questo è stato molto importante generare prove ed esperienze, con un modello innovativo di cura e organizzazione. E noi abbiamo. Adesso è il momento di bussare alla porta della Pubblica Amministrazione e spiegare che ciò che non è coperto, lo sappiamo risolvere. Abbiamo prove di come la compassione organizzata dia affettività ed è efficiente. Se vogliamo andare verso una società premurosa e compassionevole, questa è la strada.

Come puoi morire in pace?

Buona domanda! Stiamo facendo un progetto di ricerca e abbiamo definito alcuni parametri che ci permettono di vivere in pace il processo del morire: il senso della vita nelle sue convinzioni e nei suoi valori; l’efficace sostegno della famiglia e dell’ambiente e delle relazioni più diretti; controllo dei sintomi; l’eredità che è rimasta; autonomia, potere di decidere; caratteristiche personali, se sei ottimista, per esempio; e, infine, la garanzia di una buona cura. Il risultato ideale del nostro programma sarebbe che le persone, almeno per quanto dipende dall’ambiente, possano vivere in pace il processo della morte.

Chi ha bisogno di più attenzioni, il paziente o le famiglie?

Non serviamo pazienti, serviamo famiglie che hanno un paziente. A volte ci sono famiglie che soffrono più del paziente stesso. Ad esempio, le fasi di accoglienza non sono valide solo per il paziente, ma anche per la famiglia o l’ambiente più diretto, soprattutto se ci sono persone molto più vulnerabili. La famiglia ha bisogno di supporto emotivo, educazione e aiuto per sapere come rispondere, come prendersi cura, ed è essenziale perché il paziente ha bisogno che la sua famiglia sappia come farlo. Il supporto è necessario anche per identificare il rischio di lutto e prevenire un lutto complicato. È una visione sistemica, che è la visione più avanzata e comunitaria delle cure palliative. Se sia la famiglia che l’ambiente relazionale del paziente sono consapevoli di come possono aiutare in una situazione di malattia avanzata, le possibilità di ricevere supporto si moltiplicano.

Quando dovremmo iniziare a prepararci per la morte?

Come dicono gli inglesi… è troppo presto finché non sarà troppo tardi. Visto che questa cosa del morire è una cosa abbastanza frequente, parliamone, facciamo pedagogia, e coinvolgiamo tutta la società.