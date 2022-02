Virgil van Dijk torna al suo meglio mentre il Liverpool tiene a distanza l’Inter nella vittoria della Champions League

I sei mesi circa da quando è tornato dall’infortunio non sono stati esattamente pieni di momenti in cui Virgil van Dijk ha potuto riaffermare la sua tesi per essere il miglior difensore centrale del mondo. Questo, naturalmente, non per sua colpa; la semplice realtà di essere un difensore in questa squadra del Liverpool è che per la maggior parte del tempo la palla è lontana da dove dovresti essere.

Van Dijk è sempre stato una componente estremamente efficace del gioco di possesso della sua squadra. A sprazzi durante il corso della stagione di Premier League, ha dimostrato abbastanza per suggerire che non ci sono problemi duraturi dal legamento crociato anteriore che ha concluso la sua stagione (e quella del Liverpool) nell’ottobre 2020.

Grazie all’Inter, almeno abbiamo potuto vedere ancora una volta quel Van Dijk pre-infortunio, all’apice dei suoi poteri. Questo è un difensore centrale per il quale tutto arriva troppo facilmente, uno che probabilmente non ha dovuto sudare da quando si è trasferito ad Anfield. Un’Inter ben organizzata, creativa ed energica ha lanciato tutto ciò che poteva contro Van Dijk. Hanno appena lasciato il segno.

L’arzillo Ivan Perisic spara un cross dopo l’altro. Il capitano del Liverpool sembrava a malapena accorgersene mentre li allontanava.

Certo, ci sono gare podistiche più dure nel calcio europeo del 35enne Edin Dzeko, un uomo che si muove con tutta l’esplosività di un anziano guardiano del faro. Tuttavia, Van Dijk non doveva essere così cattivo nel prendergli la palla. Mentre l’attaccante dell’Inter si lanciava dietro la palla con tutta l’energia che poteva raccogliere, il suo difensore di copertura lo superava senza alcun suggerimento che avesse bisogno di aumentare il suo passo.

Merito di Dzeko, che almeno ha tentato di scavalcare il suo titanico avversario. Lautaro Martinez, invece, ha visto uno contro uno con Van Dijk ed è giunto alla conclusione che avrebbe preferito affrontare gli altri nove avversari di outfield.

Mentre il suo compagno di gioco, l’ottimo Ibrahima Konate, si godeva i pugni dell’Inter, Van Dijk sembrava accontentarsi di tenere a debita distanza l’avversario. Diceva a fine partita di essere ben consapevole della pressione esercitata sulla porta del Liverpool, soprattutto all’inizio di un secondo tempo in cui il territorio ha favorito i padroni di casa, ma non si è mai sentito a disagio.

“Tutti si aspettano di essere sotto pressione, è la Champions League”, ha detto Van Dijk. “Il messaggio precedente era che devi essere pronto a soffrire e fare il duro lavoro. È un’ottima prestazione, porta inviolata e giorni felici”.

Questo è servito solo ad aumentare la frustrazione per la squadra di Simone Inzaghi. Hanno messo insieme una performance davvero impressionante in tutte le sfaccettature del gioco. Senza palla, il loro pressing è stato abbastanza astuto da portare il Liverpool nel proprio terzo posto senza che dovessero impegnare i numeri in avanti che li avrebbero resi vulnerabili in difesa.

Quando avevano la palla, erano in grado di tenerla in aree pericolose per molto tempo, Perisic infarcendo l’area del Liverpool con cross allettanti mentre Hakan Calhanoglu svolazzava intorno all’area di rigore. C’erano delle lacune intorno a Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson. L’Inter li stava sfruttando.

Parlando dopo la partita, Klopp sembrava tutt’altro che impressionato dalla difesa della sua squadra prima che la palla entrasse nell’area del Liverpool. “Sono venuti un po’ in gioco con il gioco diretto e i loro cambi sui terzini, non abbiamo difeso molto bene e i nostri terzini erano soli in una situazione uno contro uno. Non funziona correttamente come quello.”

Ma a cosa è servita tutta quella pressione dell’Inter? Non una sola parata per Alisson da realizzare nella porta del Liverpool. Non c’era modo di aggirare il muro di mattoni Van Dijk-Konate. Dopo quella raffica di pressione che ha preceduto l’ora, sembrava che i campioni d’Italia sapessero che non sarebbe stata la loro serata.

Klopp ha aggiunto l’influenza stabile di Jordan Henderson e Naby Keita insieme all’invenzione di Luis Diaz. Roberto Firmino era già entrato nella mischia per l’infortunato Diogo Jota. Nel frattempo, Inzaghi ha avuto Alexis Sanchez e qualche scommessa speranzosa.

Saranno proprio quei cambi a vincere la partita, con un magnifico colpo di testa di Firmino su raro errore dell’Inter che difende un angolo. Dal 75′ in poi si trattava di se il Liverpool potesse chiudere questo pareggio, un gol nel finale del pericoloso Mohamed Salah che riflette la pressione che Diaz e le altre gambe fresche potevano mettere sulla porta nerazzurra.

L’Inter non ammetterà ancora la sconfitta in questo pareggio, ma saprà che quando ad Anfield accadono miracoli nelle notti europee, tendenzialmente non lo sono per gli ospiti. Certamente non quando il Liverpool ha Van Dijk a schierare la difesa. Se sarà di nuovo in questa forma tra tre settimane, il progresso dell’Inter potrebbe essere solo un salvataggio di Alisson.