Violenza sessista, stigma, povertà: la vulnerabilità delle donne affette da malattie mentali e dipendenze

Salute mentale è attraversato da genere e sesso. Uomini e donne mostrano differenze in termini di prevalenza e sintomatologia, fattori di rischio e di influenza e decorso clinico. Tuttavia, ci sono poche risposte che la psichiatria ha a questo proposito, anche se “è al centro della ricerca”.

Lo spiega la dott.ssa Marta Torrens, vicepresidente del Società spagnola di doppia patologia (SEPD) che si occupa di un quadro clinico che presuppone l’esistenza, simultanea o sequenziale, nel corso della vita, di un disturbo da dipendenza e di un altro disturbo mentale. Violenza sessista, stigma e povertà sono particolarmente diffusi tra le donne che soffrono di questa malattia.

Torrens, direttore del Processo delle dipendenze dell’Istituto di Neuropsichiatria e Dipendenze dell’Ospedale del Mare (INAD), a Barcellona, ​​spiega a questo giornale che, come è successo con il resto della medicina, “la salute mentale ha subito, e continua a soffrire, il pregiudizio di genere”.

discutere questo argomento, dal punto di vista della doppia patologia -una condizione clinica che presuppone l’esistenza simultanea o sequenziale, per tutta la vita, di un disturbo da dipendenza e di un altro disturbo mentale- è stato l’asse centrale di una conferenza convocata dal SEPD in Vittoriaorganizzato dal Dott. Giovanni Manuel Jiménezcon il Rete araba per la salute mentale (Osakidetza).

In generale, quando si tratta di salute mentale, spiega la dottoressa Marta Torrenssesso e differenze di genere” sono i risultati più intrigante e stabile della psichiatria“. Ci sono differenze, elenca, nella prevalenza, sintomatologia, fattori di rischio e fattori di influenza e, anche, nel decorso clinico”.Poco si sa sulle cause di queste differenze. ed è attualmente al centro della ricerca”, avverte.

Più depressione o ansia

Nelle donne, riferisce lo specialista, disturbi depressivi, ansia, di comportamento alimentare o somatoformein altre parole, coloro che, avendo la loro origine in un qualche tipo di sofferenza psichica, si esprimono fondamentalmente attraverso sintomi fisici. Negli uominise parliamo di salute mentale, spiccano dipendenze da sostanzedisturbi del controllo degli impulsi o disturbo antisociale di personalità.

Quando si tratta di dipendenze, le donne consumano meno droghe rispetto agli uomini.

Se si parla di dipendenze, nel caso delle donne il consumo di sostanze illegali è minore rispetto agli uomini, anche se il dott. Torrens precisa che, nel caso della popolazione adolescenziale e giovanile, le differenze nel consumo di cannabis sono in calo. Nella stessa sezione, prosegue quella delle dipendenze, donne, esibire l'”effetto telescopico” o, che è la stessa cosa, una progressione accelerata dall’inizio dell’uso di sostanze all’inizio della dipendenza rispetto agli uomini. Inoltre, tra l’altro, sono meno policonsumatori Che uomini.

doppia patologia

Ma le differenze sono più "rilevanti" quando si ha a che fare con la doppia patologia: disturbi mentali e dipendenze. A Vitoria, gli esperti hanno dato uno sguardo specifico: una visione antropologica sulle dipendenze, gli stereotipi e il genere, passando attraverso la caratterizzazione della doppia patologia da quella prospettiva e come quella prospettiva può aiutare a migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti con questa malattia avanzando verso la psichiatria di precisione.

Le donne con una malattia da dipendenza, rispetto a quelle senza, hanno più depressione (quasi il triplo), più disturbo da stress post-traumatico (doppio) o il doppio dell’ansia.

Il vicepresidente di Società spagnola di doppia patologia spiega che le donne con una malattia da dipendenza, rispetto a quelle che ne sono sprovviste, hanno più depressione (quasi il triplo), più disturbo da stress post-traumatico (doppio) o, anche, il doppio dell’ansia. Cosa c’è di più, i loro partner sono consumatori e le loro famiglie, più destrutturate. Il ritratto che il dottore fa di queste donne le rende particolarmente vulnerabili.

Le donne dipendenti soffrono di “problemi medici più specifici per genere” come un aumento del rischio di infertilità, infezioni vaginali o aborti spontanei.

Marta Torrens specifica che anche loro soffrono “problemi medici più specifici per genere”. Ad esempio, aumento del rischio di infertilità, infezioni vaginali, aborti ripetuti o parto prematuro. Differenze che si evidenziano anche nei trattamenti. donne con dipendenzeInoltre, hanno più barriere all’accesso alle cure rispetto agli uomini.

L’esistenza dei bambiniA volte, può renderle difficile accedere al trattamento se non ci sono alternative per la sua cura mentre la madre va al centro di recupero. In caso di gravidanza, questa difficoltà è aumentata dal timore di perdere l’affidamento al momento della nascita del bambino.

Ci sono studi che stimano tra il 70 e il 90% delle donne che hanno una doppia patologia e subiscono violenze fisiche e sessuali. da una coppia

La vulnerabilità aumenta sempre il rischio di sofferenza violenza di genere da una coppia. Il Dr. Torrens sottolinea che esistono studi europei che stimano tra il 70 e il 90% delle donne che hanno una doppia patologia e subiscono violenze fisiche e sessuali da parte di un partner. In particolare, Torrens lo afferma il rischio di essere vittima di violenza di genere tra queste donne è il doppio tra quelle con disturbo depressivo e il triplo tra quelle che hanno avuto un tentativo di suicidiopersonalità borderline, hanno subito abusi durante l’infanzia o Vivono con un partner consumante.

Povertà e famiglie distrutte fanno spesso parte delle storie di queste donne.

Questa realtà è ancora più difficile da affrontare, poiché queste donne sono anche esposte a una maggiore ostilità da parte dei familiari rispetto agli uomini che hanno una malattia da dipendenza, ricorda l'esperto. Il loro contesto sociale è di profonda vulnerabilità. Povertà e famiglie distrutte fanno spesso parte della storia di queste donne, che in molti casi sono costrette a prostituirsi per mantenere il loro consumo di sostanze.

Uso di oppioidi

Come affronti la prospettiva di genere e il trattamento della doppia patologia nel consumo come gli oppiacei?. Lo psichiatra Juan Manuel Jimenez Lerma, Responsabile della Sezione CSM Salburua, dell’Álava Mental Health Network e membro regionale del SEPD, delinea una serie di fattori da tenere in considerazione: anche le donne sono presenti “più ostacoli al reinserimento” e, quindi, la cosa più importante è realizzare un intervento sociale in una prospettiva di genere. “Le donne iniziano a consumare per sfuggire alla realtà mentre gli uomini lo fanno per curiosità”, dice.

Gli uomini, aggiunge, consumano di più nella sfera pubblica “a stabilire relazioni sociali e la donna consuma nella sfera privata per stabilire relazioni affettive”. Inoltre, le donne presentano un maggiore stigma poiché il consumo è loro attribuito come un abbandono della cura dei bambini”.

disturbo del gioco

Se parliamo di genere nelle dipendenze senza sostanze, Natalia Landa González, Il dottore in psicologia dell’Álava Mental Health Network (Osakidetza) indica che gli studi di prevalenza indicano che, approssimativamente un giocatore su tre sono donneTuttavia, solo il 10% di loro partecipa al trattamento. Infatti, nel suo centro, precisa, la percentuale di donne che va in terapia è ancora più bassa.

“Questo suggerisce che è più difficile per le donne accedere al trattamento per la dipendenza dal gioco. Speculando sulle ragioni, si potrebbe dire che probabilmente è quella vergogna li colpisce di più, e che tendono a considerarlo in misura maggiore degli uomini, come un ‘vizio’ o un difetto, piuttosto che come un disordine. In questa linea, può influenzare anche una minore tolleranza sociale nei confronti del gioco nelle donne, che genera più smentite (dei pazienti e delle famiglie),”, aggiunge lo psicologo.

Le donne giocano più a bingo e slot machine e, al contrario, è molto raro che facciano scommesse sportive.

In generale, i problemi di gioco nelle donne, precisa lo psicologo, sono caratterizzati da un esordio tardivo -di solito iniziano quando sono già adulte-, e da un più rapido sviluppo della dipendenza.Gli specialisti osservano anche “molte differenze”. tra i due sessi a seconda del tipo di gioco. Le donne sono più rappresentate nel bingo (dove sono una netta maggioranza) e nelle slot machine. Al contrario, è molto raro fare scommesse sportive.