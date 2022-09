Vinicius Jr. difende i festeggiamenti per il gol dopo le critiche di Koke prima della resa dei conti con l’Atletico Madrid

Il derby di Madrid tra Real Madrid e Atletico Madrid è un affare acceso in campo, ma a volte la rivalità può anche fuoriuscire dal campo. Parlando venerdì, il capitano dell’Atletico Madrid Koke ha detto che la star del Real Madrid Vinicius Junior può aspettarsi problemi se balla dopo aver segnato. Koke ha proseguito dicendo che: “Se alla fine segna e decide di ballare, beh è quello che vuole fare. Lo capirei o no, ognuno ha il proprio modo di essere e di celebrare i gol quando arrivano, per favore. “

Anche se questa è una dichiarazione contraddittoria di Koke, la scintilla era già accesa quando Carlo Ancelotti è intervenuto sul nascente battibecco. “E’ un brasiliano, balla molto bene e non credo dia fastidio a nessuno”, ha detto Ancelotti. “Non ha bisogno di cambiare nulla per quanto riguarda il suo atteggiamento perché rispetta molto i suoi rivali e l’arbitro”.

Guardando alcuni dei balli di Vini Jr è facile capire perché potrebbero infastidire gli avversari, ma se Koke non vuole che balli, il modo migliore per farlo è non fargli segnare.

Considerando che l’Atletico Madrid è attualmente settimo nella Liga, l’attenzione di Koke dovrebbe essere sulla partita e fermare Vini Jr invece che sui festeggiamenti se segna perché la squadra ha bisogno di almeno un punto in questo importante derby. Per non parlare del fatto che il compagno di squadra di Koke, Antoine Griezmann, è noto per i suoi balli celebrativi e per mostrare i doppi standard del capitano dell’Atleti.

Mentre le squadre che discutono sul fatto che le celebrazioni siano irrispettose è una parte abbastanza normale delle rivalità, le cose hanno preso una piega un po’ più seria mentre la guerra pubblica delle parole continuava a girare. Il presidente dell’associazione degli agenti spagnoli Pedro Bravo ha detto a Vini Jr. di “smettere di giocare come una scimmia.: Bravo ha ritrattato la dichiarazione ma Vini Jr ha risposto quando i commenti di Koke hanno iniziato a prendere vita con altri che intervenivano.

“Dicono che la felicità infastidisca. La felicità di un brasiliano nero vittorioso in Europa infastidisce molto di più. Ma la mia voglia di vincere, il mio sorriso e lo scintillio nei miei occhi sono molto più grandi di così. Non puoi nemmeno immaginarlo. Io è stato vittima di un commento xenofobo e razzista. Ma niente di tutto ciò è iniziato ieri. Settimane fa, hanno iniziato a criminalizzare i miei balli. Balli che non sono miei”, ha detto Vini Jr in una dichiarazione personale. “Appartengono a Ronaldinho, Neymar, [Lucas] Paqueta, [Antoine] Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha… appartengono ad artisti brasiliani di funk e samba, cantanti reggaeton e neri americani. Quelle sono danze per celebrare la diversità culturale del mondo. Accettalo, rispettalo. Non ho intenzione di fermarmi”.

Dopo gli abusi online che Marcus Rashford, Bukayo Saka e molti altri giocatori di calcio di colore hanno ricevuto, nulla di tutto ciò è una sorpresa, ma è comunque rattristante vederlo. Il Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Vini Jr e chiamando tutti i tipi di linguaggio razzista e xenofobo, ma non dovrebbero essere necessari nel 2022.

È chiaro che Vini Jr si diverte quando gioca a calcio e si vede sia nel suo stile di gioco mentre dribbla i difensori con un sorriso stampato in faccia, sia nelle sue esultanze quando segna. Il gioco è migliore con giocatori come Vini Jr. che si esprimono perché non dovrebbe essere soffocato se l’espressione è in buona fede. Ma quando la tua stella brilla come quella di Vini Jr, tutti, dagli allenatori avversari ai giocatori, cercano di fermarti.

Uno degli altri eventi a cui Vini Jr. si riferiva è l’allenatore dell’RCD Mallorca Javier Aguirre, secondo quanto riferito, “colpiscilo, prendilo a calci” dopo i festeggiamenti di Vini Jr. contro di loro.

Con cinque gol e tre assist in sole otto partite, Vini Jr. ha avuto molte occasioni per festeggiare in questa stagione poiché la sua squadra del Real Madrid ha vinto tutte le partite in cui è stata coinvolta in vista del Derby di Madrid di domenica, quindi i festeggiamenti non lo sono facendo un po’ male alla squadra. Non piacciono, quindi impedisci ai Blancos di vincere le partite.