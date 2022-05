Vincono Liverpool e Manchester City, mentre la corsa al titolo della Premier League sembra destinata a finire sul filo del rasoio

Tutto ciò che uno può fare, l’altro può eguagliare poiché la corsa al titolo della Premier League ha Manchester City e Liverpool testa a testa in classifica. Il City è in vantaggio di un punto, ma è una gara che potrebbe arrivare all’ultima giornata poiché entrambe le squadre sono state quasi imbattibili in campionato. Sabato, il Liverpool ha sconfitto il Newcastle United 1-0, in una partita non così vicina come suggerisce il punteggio, mentre il City ha sconfitto il Leeds United con un 4-0.

Stanno gareggiando su più fronti poiché la quadrupla (vincendo Premier League, Coppa di Lega, FA Cup e Champions League) è in gioco per il Liverpool e il Manchester City sta inseguendo il suo primo titolo di Champions League. Quindi, non solo le squadre non possono sbagliare in campionato, ma devono anche assicurarsi di mantenere la concentrazione sugli obiettivi allungati in più competizioni.

Il Liverpool ferma il Newcastle United sulle sue tracce

Anche se il Liverpool è già in vantaggio nella sfida di Champions League con il Villarreal, Jurgen Klopp ha deciso di far riposare il maggior numero possibile di giocatori contro il Newcastle. Fabinho, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Thiago hanno iniziato la partita in panchina, ma la partita ha mostrato quanto fosse buona la profondità del Liverpool dato che Naby Keita ha segnato un gran gol a soli 19 minuti e i Reds non si sono guardati indietro.

Il Liverpool ha dominato la partita, effettuando 24 tiri per un xG di 1,90, ma ciò che è più impressionante è stata la loro compostezza difensiva contro una squadra di Newcastle molto migliorata. I Magpies hanno potuto raccogliere solo quattro tiri e un xG di 0,18 contro quello che potrebbe essere considerato il centrocampo di seconda scelta per il Liverpool. Quando i Reds giocano, c’è la sensazione di inevitabile che tireranno fuori una vittoria e la qualità delle riserve di Klopp è una grande ragione per questo.

Il Manchester City domina il Leeds United

A proposito di inevitabile, dopo che il Leeds United non ha potuto sfruttare la scivolata di Cancelo a soli tre minuti dall’inizio della partita, era solo questione di tempo prima che il City andasse in vantaggio e tirasse fuori la vittoria. Tutta la carta del mondo non impedirebbe loro di essere sbranati dalla macchina di Guardiola.

Jesse Marsch ha migliorato il Leeds United in molti modi, ma trascorrerà del tempo sul campo di allenamento lavorando sulla difesa del gioco dal set poiché Nathan Ake e Rodri hanno segnato entrambi i calci d’angolo. La pressione difensiva a gioco aperto del Leeds United è stata buona fino a quando Stuart Dallas è uscito per infortunio durante il recupero del primo tempo, ma mette in evidenza tutti i modi in cui il City può dominare. Anche senza Kevin de Bruyne, Phil Foden ha assunto il ruolo di capo creatore assistendo due gol mentre il City ha migliorato la propria differenza reti a +63, uno dietro il +64 del Liverpool.

Guardando il rodaggio

Rimangono solo quattro partite di campionato per squadra con avversari comuni che sono Wolves e Aston Villa

contro Newcastle contro gli speroni @ Lupi @Aston Villa contro il West Ham @ Southampton contro l’Aston Villa contro i lupi

Considerando la forza delle squadre che ciascuna affronta, il vantaggio andrebbe al Manchester City poiché il Liverpool deve ospitare gli Spurs, ma la squadra di Antonio Conte è stata tutt’altro che coerente in questa stagione. Di fronte a avversari attualmente tra i primi sei, gli Spurs hanno vinto solo due partite, entrambe contro il Manchester City. Per questo motivo, vedo ogni squadra vincere e le vedranno entrambe giocare in casa nell’ultima giornata della stagione. Ci sarà un’osservazione del tabellone segnapunti in futuro per vedere quale squadra si rompe per prima sotto pressione?