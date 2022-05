Villarreal vs. Liverpool: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Il Villarreal CF ospiterà il Liverpool all’Estadio de la Ceramica martedì per la gara di ritorno della semifinale di UEFA Champions League con gli uomini di Jurgen Klopp in vantaggio per 2-0 nella gara di apertura della scorsa settimana ad Anfield. La squadra di casa di Unai Emery potrebbe fare la storia se superasse i Reds, ma le probabilità sono alte contro di loro dopo la sconfitta della scorsa settimana, il che ora significa che devono vincere di due gol solo per assicurarsi che questo pareggio superi i 180 minuti. Il Liverpool è il favorito forte, ma il Villarreal ha già dimostrato di avere appetito per la grande occasione e la posta in gioco non è molto più alta per quanto riguarda la loro stagione.

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: martedì, maggio. 3 | Ora: 15:00 ET

Località: Estadio de la Ceramica — Villarreal, Spagna

Streaming TV/diretta: CBS e Paramount+

Quote: Villarreal +380; Disegna +280; Liverpool -143 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Villareal: Alberto Moreno e Yeremi Pino sono fuori mentre Arnaut Danjuma e Gerard Moreno sono in dubbio. Ci sono anche punti interrogativi su Francis Coquelin e Raul Albiol.

Liverpool: Roberto Firmino è l’unica grande preoccupazione per un infortunio al piede mentre Divock Origi è tornato in forma dopo la malattia.

Trame

Villareal: Dopo la sconfitta dello scorso fine settimana contro Alaves, Emery e la sua squadra rimangono a quattro punti dalle posizioni europee con il tempo che sta per scadere. Il successo in Champions League garantirebbe un ritorno nella prossima stagione, ma al momento sembra improbabile. Per El Submarino Amarillo sembra molto probabile un attracco continentale che scivola verso il basso attraverso il Real Betis.

Liverpool: La quadrupla è ancora aperta per i giganti del Merseyside, ma Klopp sarà consapevole del fatto che il Villarreal è stato ostinato fino a quando non è stato annullato da una fortuita apertura la scorsa settimana. Certo, il loro secondo gol è stato brillante, ma questo potrebbe aver bisogno di un altro gol per essere sicuro che sia finito e che un posto a Parigi sia sicuro.

Predizione

Emery e i suoi giocatori riusciranno a battere le truppe di Klopp ma la squadra spagnola si ritirerà ancora. Il deficit dell’andata sarà probabilmente troppo da superare e un gol andrebbe bene visti i mal di testa in attacco in questo momento. Per quanto magico possa sembrare a momenti, il sogno finisce qui.

Scegliere: Villarreal-Liverpool 1-0.