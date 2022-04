Villarreal vs. Bayern Monaco: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Il Villarreal CF ospiterà il Bayern Monaco all’Estadio de la Ceramica per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League di mercoledì. Gli spagnoli si stanno godendo la loro migliore corsa in UCL dal 2005-06, quando hanno raggiunto una semifinale inaspettata mentre Unai Emery continua a portare il pedigree continentale alla squadra di Castellon. La potenza tedesca di Julian Nagelsmann è favorita, ma El Submarino Amarillo spera in un’altra sorpresa dopo aver eliminato la Juventus.

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 6 aprile | Volta: 15:00 ET

mercoledì 6 aprile | 15:00 ET Posizione: Estadio de la Ceramica — Villarreal, Spagna

Estadio de la Ceramica — Villarreal, Spagna Streaming TV/diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Villarreal +450; Disegna +333; Bayern -182 (tramite Caesars Sportsbook)

Il palinsesto di mercoledì

Notizie di squadra

Villareal: Alberto Moreno è fuori mentre Boulaye Dia e Samuel Chukwueze sono entrambi in dubbio.

Bayern: Corentin Tolisso ed Eric Maxim Choupo Moting sono fuori mentre Alphonso Davies è entrato in rosa ma non dovrebbe iniziare.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Trame

Villareal: Massicciamente fuori ritmo nella Liga con tre sconfitte sulle ultime quattro, gli uomini di Emery si affidano all’Europa per una potenziale qualificazione dopo essere scivolati fuori dalla contesa negli ultimi tempi. Forse questo scontro con il Bayern è ciò di cui la squadra ha bisogno per tornare al meglio delle sue uccisioni da gigante.

Bayern: Dopo aver segnato quattro gol in ciascuna delle ultime due uscite e aver schiacciato la Red Bull Salisburgo l’ultima volta, il colosso bavarese è tornato in movimento e Nagelsmann vorrà vedere più di quella forma di gol libera in Spagna. I tedeschi rimangono discutibili in difesa, però, con la porta inviolata difficile da trovare.

Predizione

I detentori del titolo della Bundesliga si daranno il sopravvento ma i campioni di UEFA Europa League non saranno morti e sepolti in vista della gara di ritorno. Se il Villarreal riesce a tenerlo stretto, si divertiranno a ripetere le loro gesta eroiche con la Juve.

Scegliere: Villarreal-Bayern 1-2.