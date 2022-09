Victoria Federica, operata d’urgenza a Madrid

momenti delicati per Vittoria Federica de Marichalar, che ha appena vissuto una delle più grandi paure della sua vita. Come pubblicato in esclusiva dal portale ‘vanità’ la figlia dell’Infanta Elena è stata ha subito un intervento chirurgico d’urgenza a Madrid a causa di una peritonitedal quale fortunatamente si riprende in modo soddisfacente.

Tutto è iniziato questa domenica quando l”influencer’, che era di casa dopo un weekend davvero speciale in cui due volte ha festeggiato il suo 22esimo compleannos – venerdì 9 settembre nella capitale con amici e sabato a Valladolid vedendo il suo torero preferito, Roca Rey -, ha iniziato a sentirsi male e ha dovuto essere curata da un ambulanza che la trasferì rapidamente in un noto ospedale della capitale. Lì, dopo aver eseguito vari test, è stata operata la peritonite.

Victoria è stata ricoverata in clinica almeno fino a questo martedì, e al momento non si sa se continui sotto controllo medico o se, al contrario, sia già stata dimessa e si sta riprendendo a casa. Fonti vicine alla nipote di Felipe VI hanno commentato che la giovane, fuori pericolo, È piuttosto dolorante dopo questa operazione di emergenza.

paura per la famiglia

Un grande spavento per tutta la sua famiglia, anche se sia sua madre che suo padre hanno continuato con i loro impegni normalmente. Allora mentre la Bambina Elena è stata vista al suo lavoro presso la Fundación Mapfre, Jaime de Marichalar È andato questo lunedì – quando Victoria era ancora ammessa – alla cena annuale di beneficenza della Recal Foundation.

Un atto in cui l’ex genero del re Juan Carlos era molto elusivo e a disagio, reagendo infastidito alle domande su sua figlia. Un atteggiamento che ora ha un senso, trascendendo il grave problema di salute che Victoria, con la quale ha un rapporto molto speciale, aveva sofferto appena 24 ore prima.