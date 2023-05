Vicky Martin Berrocal indossa l’abito di Zara per donne over 50 che spopolerà questa stagione.

Vicky Martin Berrocal indossa l’abito di Zara per donne over 50 che...

Vichy Martin Berrocal ha esibito sui suoi social il vestito di Zara ideale per donne sopra i 50 anni che sta spopolando in questa stagione. È un capo di abbigliamento che è già esaurito sul sito web e nei negozi del marchio low cost, ma abbiamo trovato un pezzo quasi identico. Altrettanto bello e adatto che non può mancare in nessun guardaroba. Se stai cercando il vestito ideale per questa stagione, non esitare, dirigi in cerca di questo gioiello da Zara.

Zara è uno dei marchi preferiti per tutta la famiglia. Grazie a questo low cost possiamo trovare capi e accessori a prezzi molto convenienti. Se vogliamo riempire il nostro guardaroba con buoni capi di base dobbiamo darci una mossa. Le influencer e designer come Vicky Martin Berrocal hanno già scelto quei capi che sono più favolosi.

Questa donna di oltre 50 anni appare spettacolare con un capo low cost che si abbina a sandali e borse di lusso. La cosa bella di Zara è che permette l’arrivo di capi di moda in tutte le case. Come vediamo sui social di Vicky, usa capi di questo marchio che si abbinano perfettamente con altri molto più costosi.

La cosa bella di questo vestito è che oltre ad essere bello, slancia molto la figura ed è versatile. È un 2 in 1 che possiamo indossare in uno o più modi diversi. Come gilet o come vestito, le opzioni di questo tipo di capi sono enormi. Otterremo un risultato spettacolare indipendentemente dal modo in cui indossiamo questo vestito convertibile in gilet.

Lo stile formale è molto comodo. Un capo esterno che diventa interno e aggiunge serietà ai nostri look. È un vestito ideale per l’ufficio o per godersi una vacanza sulla costa. Le opzioni di questo capo sono veramente enormi e non ci deluderanno.

È un vestito gabardina ideale per le donne con curve. Come vediamo su Vicky, questo vestito aderisce al corpo e lo incornicia nel modo migliore possibile. Il colore cammello o verde, a seconda dei nostri gusti, è ciò che completare questo look che cerchiamo con il vestito di moda di Zara. Per meno di 70 euro potrai avere questo capo versatile e favoloso.

